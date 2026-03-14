(TBTCO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn

Việc tổ chức cuộc bầu cử thành công và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân không chỉ có ý nghĩa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước, cần sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của mỗi cử tri.

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, có bài viết "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Ngày hội lớn của nhân dân cả nước."

Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân và bản chất dân chủ của Nhà nước ta

Trong hệ thống chính trị nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại mỗi địa phương.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cũng như thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện khác.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt quan trọng, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước ta.

Trên một bình diện nhất định, đây cũng là cơ chế chính trị-pháp lý quan trọng nhất để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, trao quyền lực nhà nước bằng con đường dân chủ và hợp hiến.

Bầu cử thể hiện bản chất dân chủ của chế độ ta, là dịp để củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào hệ thống cơ quan đại diện nói riêng và bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị nói chung.

Thông qua lá phiếu của cử tri, các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương được hình thành, đặt nền tảng cho cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong suốt nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy bầu cử không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là phương thức quan trọng để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, đất nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, mỗi cuộc bầu cử đều là dấu mốc quan trọng, gắn liền với một giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ cách mạng khác nhau của dân tộc - từ kháng chiến kiến quốc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trước ngày cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” đăng trên Báo Cứu quốc số 134.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân đi bỏ phiếu với tinh thần tự giác, ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước quốc gia, dân tộc.

Người khẳng định: “Ngày mai dân ta sẽ lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước;” “Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do.”

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới một sự kiện cụ thể, mà còn gửi gắm một thông điệp có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc: dân chủ là bản chất của Nhà nước ta, “nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ;” dân chủ không chỉ là quyền được trao, mà là sự tham gia chủ động, có trách nhiệm của nhân dân - chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước - vào đời sống chính trị-pháp lý của đất nước, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025, của Bộ Chính trị, “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031,” tổ chức tại Hà Nội, ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập niên qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta: “Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân; Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;” xác định cuộc bầu cử lần này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026; nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Quan điểm chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rõ vai trò trung tâm của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với toàn bộ hệ thống chính trị phải tổ chức tốt cuộc bầu cử, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm; hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo được sự đồng thuận của cử tri, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Mọi công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 05, Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam) đã cơ bản hoàn tất để đón cử tri đi bầu cử. Ảnh: Thanh Tùng

Công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị đối với công tác chuẩn bị bầu cử

Trong lãnh đạo công tác bầu cử, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025, “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031."

Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn tại các địa phương, Hội đồng Bầu cử quốc gia tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 03-KL/TW, ngày 23/2/2026, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031,” góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Hệ thống văn bản phục vụ công tác bầu cử đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương chủ động rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời. Đặc biệt, ngày 24/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15, ngày 21/5/2025, theo đó quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Tiếp đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành 14 nghị quyết và văn bản hướng dẫn, cùng với 34 văn bản giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, cơ cấu, số lượng, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Các văn bản này đã góp phần hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bầu cử ở các địa phương. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai thống nhất, chặt chẽ trong cả nước.

Trên cơ sở đó, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với cuộc bầu cử trước đó, chẳng hạn như:

1. Thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

2. Tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác giữa ứng cử viên với cử tri trong phương thức vận động bầu cử;

3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử, trong đó có việc rà soát và quản lý danh sách cử tri trên cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để tra cứu khu vực bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh kịp thời các sai sót cần điều chỉnh... góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, xác thực thông tin cử tri, bảo đảm chính xác và kịp thời...

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành.

Quá trình hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu. Việc xác định và phân bổ cơ cấu được thực hiện trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa yêu cầu cơ cấu định hướng với tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn của từng nhân sự; chú trọng nâng cao tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, người có trình độ chuyên môn cao và đại diện các lĩnh vực, địa bàn, thành phần xã hội.

Cơ cấu không thực hiện một cách hình thức, mà gắn chặt với yêu cầu bảo đảm chất lượng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và uy tín trong nhân dân. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh được tiến hành kỹ lưỡng, nhiều bước, bảo đảm khách quan, công tâm.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Cơ cấu người ứng cử cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và các vùng miền. Tổng số người ứng cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo danh sách chính thức là 4.223 người; cấp xã là 121.242 người.

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 79 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và bồi dưỡng người ứng cử bước đầu được chuẩn bị sớm theo kế hoạch, đúng quy định, tạo điều kiện để người ứng cử chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ trách nhiệm, bản lĩnh và cam kết trước cử tri; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng vận động bầu cử, bảo đảm tính dân chủ, công khai và nghiêm túc của cuộc bầu cử.

Công tác giám sát, kiểm tra được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định, an toàn, dân chủ và đúng tiến độ.

Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành 2 đợt giám sát, kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố. Ở địa phương, ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn.

Hoạt động giám sát, kiểm tra được thực hiện theo phân cấp, bám sát tiến độ từng giai đoạn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác triển khai thực hiện, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, trên cơ sở Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025, của Bộ Chính trị, các kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức bầu cử. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền ban hành đề án tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền, trong đó đã ban hành văn bản số 178/TBTTTT-TTTV, ngày 6/3/2026, gửi ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử...

Các cơ quan báo chí bám sát tiến độ và các nội dung trọng tâm của cuộc bầu cử, phản ánh đầy đủ hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, góp phần cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; đồng thời, tập trung tuyên truyền về không khí dân chủ, nghiêm túc và kết quả các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên phạm vi cả nước.

Nhiều phóng sự, bài viết chuyên sâu được xây dựng nhằm phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững trình tự, thủ tục tiến hành bầu cử; đồng thời cập nhật đầy đủ, kịp thời danh sách người ứng cử, chương trình hành động và các hoạt động vận động bầu cử theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền cũng chú trọng đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội đối với cuộc bầu cử.

Tại địa phương, các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đặc thù từng địa bàn, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông xã hội, panô, ápphích, băngrôn, khẩu hiệu cổ động trực quan... Qua đó, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, luôn được các cơ quan xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa then chốt đối với thành công của cuộc bầu cử.

Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được xây dựng sớm, bám sát từng giai đoạn của quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Cán bộ tuyên truyền về bầu cử cho các cử tri tại nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân

Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước, công tác chuẩn bị cần được tiến hành nghiêm túc, bài bản và đồng bộ. Trước hết, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bầu cử, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác này.

Đồng thời, toàn bộ hệ thống chính trị cần tăng cường phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tuân thủ nghiêm Hiến pháp, pháp luật nói chung và pháp luật về bầu cử nói riêng trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị, nhất là ở địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, phát huy kết quả công tác hiệp thương, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tiến hành dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Quá trình hiệp thương được thực hiện qua nhiều vòng, bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan và sự giám sát của nhân dân, qua đó lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố ngày 15/2/2026, bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý, thể hiện tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong cả nước.

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, căn cứ pháp luật hiện hành và yêu cầu của thực tiễn công cuộc đổi mới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thật tốt việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử; để mỗi đại biểu được bầu thực sự là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Trong quá trình tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, các ứng cử viên có điều kiện thể hiện rõ hơn trách nhiệm, tâm huyết và cam kết trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đây cũng là dịp để cử tri trực tiếp tìm hiểu, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ và trách nhiệm của người ứng cử; đồng thời để các ứng cử viên trao đổi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó hoàn thiện chương trình hành động của mình.

Mỗi cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử, tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Trên cơ sở đó, cử tri cân nhắc, lựa chọn và bầu ra những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cử tri, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa chính trị, pháp lý và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; tập trung tạo cao điểm tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; làm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; các nguyên tắc bầu cử, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Đồng thời, cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan, sinh động các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các địa phương; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức bầu cử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông mới để thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa rộng rãi, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri.

Cùng với công tác tuyên truyền, cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan về cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyệt đối không đăng, phát những thông tin nhạy cảm, thông tin chưa kiểm chứng, gây băn khoăn hoặc nghi ngờ trong cử tri và nhân dân, gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến công tác bầu cử và nhân sự tham gia ứng cử; tăng cường thông tin chính xác, khách quan, kịp thời về cuộc bầu cử; không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “khoảng trống thông tin;” giữ vững trận địa tư tưởng trên báo chí, truyền thông trước, trong và sau bầu cử.

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công ngày bầu cử.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các bước trong quy trình bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng khâu của quá trình bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cần được chú trọng; chủ động điều chỉnh kịch bản phù hợp tình hình; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, duy trì chế độ trực nghiêm túc; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình, đặc biệt là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đang làm nhiệm vụ ở những địa bàn đặc thù, cử tri là lực lượng vũ trang hoặc đang công tác xa nơi cư trú.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận xã hội; gắn việc tổ chức thành công cuộc bầu cử với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức bầu cử; nâng cao hiệu quả công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Tôi đánh giá cao, biểu dương Hội đồng Bầu cử quốc gia, các ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử đã thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Trung ương. Đề nghị các đồng chí được phân công trong công tác bầu cử tiếp tục theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng với tinh thần trách nhiệm của cử tri và các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhất định sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Do đó, sự thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân. Tôi mong cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.