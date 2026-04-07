Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo đó, với 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Tiếp đó, với 474/474 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày mai (8/4), theo chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cũng trong sáng mai, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.