Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hoàng Yến

17:38 | 07/04/2026
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo đó, với 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Tiếp đó, với 474/474 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày mai (8/4), theo chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cũng trong sáng mai, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

phó chủ tịch nước viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Quốc hội khóa XVI

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

(TBTCO) - Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
Infographics: Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

(TBTCO) - Chiều 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(TBTCO) - Chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, trong đó nêu rõ 5 định hướng lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

(TBTCO) - Với 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Sáng 7/4, với sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
