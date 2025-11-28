Hà Nội: Tăng tốc, bứt phá, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

(TBTCO) - Trong giai đoạn cuối năm - nhất là từ thời gian đầu tháng 11 đến nay, TP. Hà Nội đã tăng tốc, bứt phá, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thể chế, tăng cường chuyển đổi số...

Phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI chiều ngày 28/11, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tổng hợp những nội dung chính về kết quả kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp đã xem nhóm vấn đề về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của thành phố. Các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ. Ước tính năm 2025 đạt 23/24 chỉ tiêu kế hoạch năm, thành phố vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế tích cực...

Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, khoa học, với tinh thần dân chủ, Kỳ họp thứ 28 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối năm - nhất là từ thời gian đầu tháng 11 đến nay, thành phố đã tăng tốc, bứt phá, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thể chế, tăng cường chuyển đổi số, quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc. Kết quả đạt được trong tháng vượt nhiều lần so với cùng kỳ các năm trước.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc.

HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với 40 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, mục tiêu là thành phố khẩn trương với quyết tâm cao nhất, nhanh nhất trong triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đạt tăng trưởng hai con số (từ 11% trở lên) ngay từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2031; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội để Thủ đô vững bước cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề được HĐND TP. Hà Nội thông qua đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, các quy định của pháp luật.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nhóm các nghị quyết cụ thể hoá Luật Thủ đô. Đa số các đại biểu đồng tình và mong muốn thành phố quan tâm, nghiên cứu để tiếp tục ban hành nhiều cơ chế vượt trội hơn nữa nhằm tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, đáp ứng với sự phát triển mạnh mẽ và tái thiết Thủ đô...

"Có thể khẳng định, 50 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này là sự kết tinh trí tuệ, sự tập trung cao độ của đại biểu HĐND, sự đồng thuận, trách nhiệm cao giữa các cơ quan, ban ngành trong quá trình chuẩn bị, tham mưu, sự tham gia đóng góp, phản biện rất sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học. Đặc biệt đây chính là ý chí, là nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô" - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nêu.

Chủ tịch HĐND TP. Phùng Thị Hồng Hà cũng yêu cầu ngay sau kỳ họp này các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội được tổ chức thực hiện sớm nhất, nhanh nhất, để nhịp nhàng với điều hành của thành phố.

"Đề nghị các đồng chí Chủ tịch HĐND các xã, phường trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội, khẩn trương chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm. Tận dụng những giờ, những ngày, những tháng cuối năm 2025 để đạt được các mục tiêu và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ở mức cao nhất" - bà Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

50 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI.

Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành, nhất là cấp xã quán triệt sâu sắc 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị triển khai công tác bầu cử toàn quốc; triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử.

Đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện thật tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này; thực hiện bằng được những kỳ vọng, niềm tin của Trung ương với thành phố là “Thủ đô Hà Nội sẽ dẫn đầu cả nước trong công tác tổ chức bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác. Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân và cử tri Thủ đô”./.