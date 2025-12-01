Sáng ngày 1/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.156 VND/USD, tăng 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,48.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.948 VND/USD - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.132 - 26.412 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 đồng 26.412 đồng Vietinbank 25.993 đồng 26.412 đồng BIDV 26.192 đồng 26.412 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.711 - 30.628 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.733 đồng 31.300 đồng Vietinbank 29.728 đồng 31.448 đồng BIDV 30.185 đồng 31.355 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.80 đồng 173.14 đồng Vietinbank 163.38 đồng 174.88 đồng BIDV 165.66 đồng 172.91 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 1/12/2025, giảm 50 đồng ở chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.600 - 27.700 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,12%, hiện ở mức 99,48.

Trong tuần trước, đồng USD đối mặt với những thách thức khi liên tục ở trạng thái phòng thủ trong tất cả các phiên giao dịch. Chỉ số Đô la (DXY) suy giảm so với mức tăng của tuần từ ngày 17 đến 23/10. Động lực chính tác động tới diễn biến này là do thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục lộ trình hạ lãi suất, khiến DXY khó vượt qua ngưỡng cản kỹ thuật ngắn hạn quanh mức 100,40.

Trên thị trường ngoại hối, cặp EUR/USD duy trì ổn định trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, dao động dưới ngưỡng 1,1600. Mặc dù USD suy yếu, đồng EUR vẫn không thu hút được dòng vốn đầu cơ do thị trường giảm quan tâm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hoàn tất chu kỳ nới lỏng và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định chính sách đang ở “vị thế tốt”.

Đối với cặp GBP/USD, đồng Bảng Anh phục hồi nhờ Ngân sách mùa thu của Anh cùng kỳ vọng gia tăng về khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12. Tuy vậy, đà tăng còn hạn chế do các biện pháp thuế trả sau trong kế hoạch ngân sách.

Cặp USD/JPY hiện giao dịch dưới ngưỡng kháng cự quan trọng quanh vùng 156,00. Tỷ giá này gặp khó khăn trong việc tạo được động lực đi lên, khi lo ngại về tình hình tài chính lấn át kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể điều chỉnh lãi suất.

Trong ngắn hạn, triển vọng của đồng USD tiếp tục chịu áp lực, đà tăng suy giảm rõ rệt. Hiện nay, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thống nhất quan điểm về định hướng chính sách tiền tệ, nhất là liên quan đến tốc độ và mức độ điều chỉnh giảm lãi suất. Sự thiếu đồng thuận này khiến giới đầu tư duy trì tâm thế thận trọng, qua đó làm gia tăng mức độ nhạy cảm và dễ bị tổn thương của đồng USD trên thị trường quốc tế./.