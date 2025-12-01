Mô hình mới phát huy hiệu quả trong thông quan, thu ngân sách

Hải quan khu vực XII:

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động qua tuyến cảng biển, cửa khẩu trọng điểm, Hải quan khu vực XII đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức theo mô hình mới, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, gắn với yêu cầu hiện đại hóa và phục vụ doanh nghiệp.

Tạo bước chuyển biến trong thông quan và hỗ trợ doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Xuân Sinh - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII cho hay, thực hiện quyết định của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Cục Hải quan về đổi mới tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), đến nay, Chi cục đã hoàn thành việc bố trí lại các đội nghiệp vụ, phân luồng nhiệm vụ và tái cấu trúc nhân sự, bảo đảm phù hợp diễn biến hàng hóa, loại hình quản lý và điều kiện thực tế cửa khẩu.

Việc sắp xếp giúp tăng hiệu suất quản lý, tránh chồng chéo, bảo đảm mỗi vị trí, mỗi bộ phận đều có chức năng rõ ràng, gắn trách nhiệm với kết quả và tiến độ giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy mới, đảm bảo quản lý nhà nước, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không ngắt quãng công việc và ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hải quan trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi (sau sáp nhập).

Cán bộ Hải quan khu vực XII hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV HA

Những giải pháp đồng bộ - từ cải cách thủ tục, áp dụng công nghệ số, chuẩn hóa quy trình đến tăng cường kỷ luật công vụ đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong chất lượng phục vụ doanh nghiệp cũng như hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trên toàn địa bàn Hải quan khu vực XII.

Sau khi kiện toàn bộ máy, thời gian xử lý hồ sơ giảm từ 5 - 12%, tỷ lệ hồ sơ luồng xanh tăng, tỷ lệ sai sót nghiệp vụ giảm rõ rệt. Đây là thay đổi quan trọng trong bối cảnh lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực có xu hướng tăng mạnh từ quý III/2025 đến nay.

Đặc biệt là trong thời gian qua, đơn vị tích cực thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thông qua hoạt động đối thoại chuyên sâu, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cũng theo ông Xuân Sinh, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025, đơn vị đã phố biến các văn bản quan trọng như Luật số 90/2025/QH15, Nghị định 167/2025/NĐ-CP, các quy định mới về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt đối với hàng xuất nhập khẩu; giới thiệu các điểm mới trong Thông tư 86/2025/TT-BTC về phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Cập nhật thông tin về mô hình thông quan tập trung đang được Cục Hải quan triển khai; giải đáp gần 100 câu hỏi, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ Ông Dương Xuân Sinh cho biết, đơn vị xác định mục tiêu xây dựng một tổ chức hải quan minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiên phong ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý. Hải quan khu vực XII cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết khó khăn kịp thời và tạo môi trường thương mại thông suốt, an toàn...

Một trong những điểm nhấn là Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu ban hành theo Quyết định 189/QĐ-HQKV12, tạo động lực thu hút doanh nghiệp mở rộng hoạt động trên địa bàn, đồng thời góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức định kỳ các hội nghị đối thoại, các hoạt động tham vấn, tập huấn hướng dẫn chính sách, văn bản pháp luật hải quan. Chi cục cũng triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, nhằm lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, từ đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn tình hình kinh tế biến động phức tạp từ ảnh hưởng của chính sách thuế mới từ Hoa Kỳ.

Phấn đấu thu đạt chỉ tiêu 20.480 tỷ đồng

Hoạt động thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực XII trong 10 tháng năm 2025 và nửa đầu tháng 11/2025 tiếp tục giữ nhịp ổn định. Các chỉ số đều cho thấy sự cải thiện về tốc độ xử lý hồ sơ, tỷ lệ luồng xanh, thời gian thông quan và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Tính đến giữa tháng 11/2025, hoạt động thu ngân sách, kiểm soát buôn lậu và thúc đẩy thông thương đều ghi nhận những kết quả nổi bật, là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 và chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Từ đổi mới phương thức quản lý, tăng cường đối thoại đến triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ xuất nhập khẩu, đơn vị đã duy trì thông quan hàng hóa thông suốt cho gần 2.000 doanh nghiệp.

Thống kê đến ngày 14/11/2025, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 16 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 6,8 tỷ USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gỗ, sản phẩm gỗ, hàng dệt may, máy móc thiết bị, sắt thép các loại... Về kết quả thu ngân sách, tính đến ngày 14/11/2025, số thu của đơn vị đạt hơn 17.472 tỷ đồng, đạt hơn 85% so với chỉ tiêu được giao 20.480 tỷ đồng. Đảm bảo tiến độ, dự kiến hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025 nếu duy trì mức tăng thu hiện tại.

Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và nhiệm vụ được giao năm 2025, đơn vị tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm.

Đó là, tăng năng lực quản lý theo mô hình mới theo hướng chuẩn hóa quy trình, phân công nhiệm vụ theo hướng minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân và số hóa kết quả. Hiện đại hóa thông quan, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng mức độ tự động hóa trong thông quan.

Đồng thời với các giải pháp nêu trên, đơn vị tích cực phối hợp liên ngành, giữ thông suốt luồng vận tải, giảm áp lực tại cảng biển và cửa khẩu; tham mưu xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tạo thuận lợi thương mại thông qua đối thoại thường xuyên. Duy trì cơ chế phản hồi nhanh, đối thoại tại chỗ, đối thoại theo nhóm ngành hàng, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ, từ đó giảm sai sót, tăng tốc độ thông quan. Siết chặt kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ. Thực hiện văn hóa công sở, trách nhiệm giải trình; chống phiền hà, tiêu cực; giám sát thái độ phục vụ thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 từ thu ngân sách, thông quan thuận lợi, cải cách thủ tục đến chống buôn lậu là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục bứt phá, đảm bảo thông thương an toàn, thông suốt và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chính quyển 2 cấp.