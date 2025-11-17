Hải quan cửa khẩu Hòn Gai thu ngân sách đạt hơn 5.477 tỷ đồng

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu Hòn Gai, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang tích cực triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao năm 2025.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Hòn Gai, Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp ổn định tổ chức đảm bảo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp hoạt động được thông suốt.

Cụ thể, thống kê đến tháng 11/2025, đơn vị đã làm thủ tục cho 644 doanh nghiệp với 79.375 tờ khai, kim ngạch đạt 10.130,97 triệu USD, tăng 37,9% về doanh nghiệp, tăng 46,85% về tờ khai, tăng 8,37% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Hòn Gai hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt 5.477,29 tỷ đồng, đạt 72% chỉ tiêu được giao cả năm (7.600 tỷ đồng) và đạt 63,2% chỉ tiêu phấn đấu (8.665 tỷ đồng).

Về mục tiêu trong thời gian còn lại của năm 2025, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Hòn Gai cho biết thêm, đơn vị tiếp tục nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ tốt cho công tác điều hành thu ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động, chuẩn bị đi vào hoạt động và các dự án sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn quản lý hỗ trợ đồng hành hiệu quả.

Về công tác kiểm soát và xử lý vi phạm, đơn vị tích cực kiểm soát, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát ma tuý, tiền chất ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, đặc biệt hàng thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm; không để phát sinh tụ điểm về buôn lậu trên địa bàn quản lý.../.