(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong 10 tháng/2025 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 126 tỷ USD, tăng gần 28%.

Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng gần 28%

Cục Hải quan cho biết, tháng 10/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% (tương ứng giảm 1 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5%, (tương ứng giảm 621 triệu USD) và trị giá nhập khẩu đạt 39,45 tỷ USD, giảm 1% (tương ứng giảm 379 triệu USD).

Nguồn: CHQ

Thặng dư thương mại hơn 19,5 tỷ USD Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2025 thặng dư 2,60 tỷ USD, đưa mức thặng dư trong 10 tháng qua lên 19,56 tỷ USD, giảm 15,6% so với mức thặng dư 23,18 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong 10 tháng/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 112,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 54,56 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và trị giá nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 58,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu. Trong 10 tháng/2025, tổng trị giá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 126,17 tỷ USD, tăng 27,7%, tương ứng tăng tới 27,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai là Trung Quốc: Trong 10 tháng/2025, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 56,98 tỷ USD, tăng 13,9%, tương ứng tăng 6,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ ba là thị trường EU: Trong 10 tháng/2025, xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 46,5 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng 3,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp đến là thị trường ASEAN với kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng/2025 đạt 31,79 tỷ USD, tăng 3,1%, tương ứng tăng 0,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Phân tích thống kê của cơ quan hải quan cho thấy, về thị trường nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc.

Trong 10 tháng/2025, tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 150,9 tỷ USD, tăng 28%, tương ứng tăng 33,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 40,6% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tiếp đến là từ ASEAN với trị giá nhập khẩu trong 10 tháng/2025 đạt 43,35 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 5,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Nhật Bản trong 10 tháng/2025 đạt 20,43 tỷ USD, tăng 13,3%, tương ứng tăng 2,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trị giá nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong 10 tháng/2025 đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 15,23 tỷ USD, tăng 23,7%, tương ứng tăng 2,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước...

Thống kê của cơ quan hải quan cho thấy, trong 10 tháng/2025, nhập khẩu có tới 47/53 nhóm hàng chủ lực có trị giá đạt trên 1 tỷ USD, trong đó có đến 13 nhóm hàng có trị giá đạt trên 5 tỷ USD và 2 nhóm hàng đạt trên 50 tỷ USD.

Bên cạnh đó, 10 tháng/2025 cũng ghi nhận 44/53 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng mạnh nhất là các nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 34,61 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (tăng 9,77 tỷ USD); kim loại thường khác (tăng 1,38 tỷ USD); sản phẩm từ chất dẻo (tăng 1,6 tỷ USD) so với 10 tháng/2024.