Hơn 47 triệu cổ phiếu GHC được chấp thuận niêm yết trên HOSE

(TBTCO) - Cổ phiếu GHC của Công ty CP Thủy điện Gia Lai đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE với số lượng hơn 47 triệu cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu GHC của Công ty CP Thủy điện Gia Lai. Theo quyết định, hơn 47,6 triệu cổ phiếu GHC được phép niêm yết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 476,6 tỷ đồng.

Trước thời điểm chuyển sàn, cổ phiếu GHC đang được giao dịch trên UPCoM. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, mã này đóng cửa ở mức 29.100 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên xấp xỉ 1.387 tỷ đồng.

Công ty CP Thủy điện Gia Lai được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2002. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở chính tại số 114 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng.

Ảnh minh hoạ.

Tính đến ngày 30/9/2025, vốn điều lệ của Thủy điện Gia Lai đạt hơn 476,6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy sự hiện diện chi phối của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Điện Gia Lai, mã chứng khoán GEG) với tỷ lệ sở hữu 62,53%, tương đương hơn 298 tỷ đồng vốn góp. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung nắm giữ 2,83% vốn điều lệ, phần còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Về năng lực sản xuất, Thủy điện Gia Lai hiện sở hữu hai nhà máy thủy điện đang vận hành ổn định. Trong đó, Nhà máy Thủy điện TTC H’Chan có công suất 12 MW, đi vào hoạt động từ tháng 8/2006, và Nhà máy Thủy điện TTC H’Mun với công suất 16,2 MW, chính thức phát điện thương mại từ tháng 5/2010.

Ngoài mảng thủy điện truyền thống, doanh nghiệp còn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo với Nhà máy Điện mặt trời TTC Hàm Phú 2, được xây dựng trên khu đất rộng 54,2 ha tại tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập địa giới hành chính). Dự án có quy mô 49 MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.017 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thủy điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 235,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 123,9 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%.

Tại thời điểm kết thúc quý III/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 1.556,3 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm 13,2%, xuống còn gần 399,7 tỷ đồng.