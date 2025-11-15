(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có công văn chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực phối hợp với Cục Đăng Kiểm Việt Nam siết chặt kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dụng đã qua sử dụng nhập khẩu, kịp thời ngăn chặn các hành vi gian lận, vi phạm quy định của Nhà nước.

Cục Hải quan cho biết, Cục đã nhận được công văn số 5880/ĐKVN-VAQ của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) về việc phối hợp trong công tác kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng nhập khấu tại cửa khấu.

Cục ĐKVN phản ánh, trong thời gian qua, thông qua hoạt động quản lý, chứng nhận chất lượng đổi với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, đơn vị phát hiện một số hiện tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đáng cảnh báo, ngăn chặn.

Hải quan phối hợp Cục Đăng Kiểm Việt Nam siết chặt kiểm tra xe máy chuyên dùng nhập khẩu. Ảnh: TL minh hoạ

Cụ thể, sau khi được cơ quan hải quan tạm cho giải phóng hàng, một số doanh nghiệp nhập khẩu đã chậm trễ trong việc xuất trình xe máy chuyên dùng để Cục ĐKVN tiến hành kiểm tra thực tế dẫn đến kéo dài thời gian chứng nhận. Việc doanh nghiệp nhập khẩu chậm trễ xuất trình xe để kiểm tra có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu có thể liên quan đến hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng việc được tạm giải phóng hàng để đưa xe về tân trang, sửa chữa (không giữ nguyên trạng xe theo quy định).

Điển hình là một số trường hợp, khi Cục ĐKVN tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng tại cảng, cửa khẩu theo đề nghị của cơ quan hữu quan thì kết quả kiểm tra là không đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật (chủ yếu là máy kéo đã qua sử dụng).

Gia tăng về số lượng xe máy chuyên dùng có hiện tượng nghi vấn về tình trạng mài xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ và phải tiến hành trưng cầu giám định tại cơ quan giám định chuyên ngành, đặc biệt là các máy đào bánh xích đã qua sử dụng nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các trường hợp này đều có dấu hiệu của việc gian lận thông tin xe máy chuyên dùng liên quan đến năm sản xuất, nước sản xuất hoặc là xe có nguồn gốc không rõ ràng (như bị ăn trộm, ăn cắp) nên các đối tượng đã mài xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ để nhằm qua mặt các cơ quan chức năng của cả nước xuất khẩu và nhập khẩu.

Theo thống kê sơ bộ, tính từ đầu năm 2025 tới nay đã có 249 xe máy chuyên đung phải trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, trong đó nhiều doanh nghiệp có từ 2 xe trở lên phải trưng cầu giám định.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Cục ĐKVN, Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan phối hợp với Cục ĐKVN thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng nhập khẩu trong trường hợp Bản đăng ký kiểm tra (có xác nhận của cơ quan đăng kiểm) ghi rõ địa điểm kiểm tra là tại cửa khẩu hoặc khu vực chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Cục Hải quan lưu ý, cơ quan hải quan chỉ giải quyết cho doanh nghiệp đưa hàng vê bảo quản tại địa điểm ngoài cửa khẩu, khu vực giám sát hải quan để chờ kết quả kiểm tra chất lượng sau khi có kết luận của cơ quan đăng kiểm ghi tại "Biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra".

Cục Hải quan yêu cầu Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát đối với máy móc, thiết bị, xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc. Trường hợp phát hiện hàng hóa có khả năng không đảm bảo chất lượng hoặc không đủ điều kiện nhập khẩu, đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra ngay tại cửa khẩu và phối hợp giám sát theo quy định tại Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đôi, bô sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 167/2025/NĐ- CP)./.