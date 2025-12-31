Cục Thuế tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kết luận kiến nghị của Thanh tra Chính phủ

(TBTCO) - Trong ngày 30/12, một số cơ quan báo chí có đăng tải nội dung về công bố kết luận thanh tra một số công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Để làm rõ nội dung thông tin liên quan đến kết luận thanh tra, Cục Thuế cho biết, đơn vị đã và đang triển khai quyết liệt, nghiêm túc để xử lý kiến nghị đề cập tại kết quả thanh tra.

Cục Thuế cho biết, ngày 20/11/2025, ngay sau khi nhận được Kết luận số 384/KL-TTCP về việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án, Cục Thuế đã tổ chức rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5590/CT-TVQT ngày 27/11/2025 về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án của Cục Thuế gửi Thuế tỉnh, thành phố và đơn vị thuộc Cục Thuế có liên quan đến nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ để yêu cầu thực hiện kiến nghị số liệu về kinh tế; giải trình rõ các nội dung theo kiến nghị; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và báo cáo Cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Thứ hai, ngày 3/12/2025, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5718/CT-TVQT báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời tổ chức niêm yết công khai Kết luận của Thanh tra Chính phủ theo quy định trong vòng 15 ngày liên tục.

Thứ ba, đối với nội dung các dự án bị hủy vốn từ 1/1/2025 đến thời điểm thanh tra chưa được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu, đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3813/QĐ-BTC ngày 13/11/2025 giao bổ sung kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án. Theo đó, Cục Thuế đã chỉ đạo Ban Quản lý dựa án hoàn tất thủ tục thanh toán theo quy định và đến ngày 31/12/2025 đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Thứ tư, đến nay, Cục Thuế đã thực hiện hoàn thành 100% việc xử lý về kinh tế theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện giảm trừ không thanh toán số tiền là 1,147 tỷ đồng; và đã thực hiện thu hồi tạm ứng là 5,384 tỷ đồng.

Cục Thuế khẳng định, công tác xử lý kết luận thanh tra đã và đang được đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện có sai phạm hoặc vi phạm, Cục Thuế sẽ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác thuế, từ đó quyết tâm tạo ra một môi trường minh bạch, đúng pháp luật trong công tác quản lý thuế và công tác quản lý nội ngành./.