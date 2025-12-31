(TBTCO) - Năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và ổn định thị trường nội địa. Kết quả đã phát hiện, xử lý hơn 27.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 371 tỷ đồng.

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lực lượng quản lý thị trường thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa. Ảnh: AH

Theo báo cáo, năm 2025, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 27.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 371 tỷ đồng. Nhiều vụ việc lớn, phức tạp có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan điều tra, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Riêng Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục đã chủ trì kiểm tra 92 vụ việc liên vùng, xử phạt 12 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, thuốc và mỹ phẩm giả, xăng dầu, cũng như hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và livestream bán hàng.

Cùng với đó, Cục tiếp tục bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, tham mưu các giải pháp điều hành giá, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu, góp phần giữ ổn định thị trường trong các dịp cao điểm lễ, Tết và khi xảy ra thiên tai, biến động.

Bước sang năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển thị trường nội địa theo hướng hiện đại, bền vững.

Cục đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng khoảng 11% so với năm 2025; đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, trong đó có việc chủ trì xây dựng Luật Quản lý thị trường và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Về nghiệp vụ, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số, kiểm soát nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại. Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột, với việc vận hành, kết nối các hệ thống như INS xử phạt vi phạm hành chính, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quản lý xăng dầu quốc gia, cùng nền tảng BASE trong điều hành, giao việc và đánh giá kết quả nhiệm vụ từ ngày 1/1/2026.