Quảng Ninh thu nộp ngân sách gần 14 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hàng giả, gian lận thương mại

(TBTCO) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 250 vụ vi phạm trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, thu về hơn 13,9 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và kinh doanh hàng giả. Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tập trung vào việc kiểm tra và giám sát các tuyến vận chuyển, kho lưu trữ, điểm tiêu thụ, chợ truyền thống và các hoạt động thương mại điện tử. Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để đảm bảo không có hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không an toàn, cũng như các mặt hàng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Ninh, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 5/11/2025 đến 23/1/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 250 vụ vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 6,46 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng hóa có trị giá lên tới hơn 6,85 tỷ đồng đã bị tiêu hủy, trong khi hơn 662 triệu đồng trị giá hàng hóa bị phát mại.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng Công an và Hải quan, Sở Công thương Quảng Ninh đã xử lý 57 vụ việc khác, thu về hơn 1,45 tỷ đồng và tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cho cơ quan tố tụng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh CTV

Chia sẻ tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh Quảng Ninh trong ngày 27/1/2026, ông Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược kiểm soát thị trường chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và kinh doanh hàng giả".

Chiến dịch kiểm tra này không chỉ tập trung vào việc xử lý vi phạm mà còn bao gồm việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân mua sắm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cũng như nhận hóa đơn và chứng từ đầy đủ khi mua hàng. Những biện pháp này nhằm giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và ngăn chặn việc tiêu thụ hàng hóa vi phạm trong mùa cao điểm tiêu dùng.

Song song với công tác kiểm tra, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp bình ổn cung cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Toàn tỉnh hiện có 26 siêu thị, 7 trung tâm thương mại và 135 chợ truyền thống, cùng với đó là các doanh nghiệp phân phối đã chuẩn bị một lượng hàng hóa trị giá trên 1.500 tỷ đồng, tăng 20 - 30% so với năm trước. Các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, quà Tết, sản phẩm OCOP và hàng may mặc, trong đó hàng Việt Nam chiếm trên 80%.

Ông Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh chia sẻ tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.D

Mặc dù giá cả một số nhóm hàng có xu hướng tăng nhẹ từ 5 - 10%, đặc biệt là các mặt hàng như vận tải, thực phẩm tươi sống và hoa, cây cảnh, nhưng nhìn chung giá các mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định và không có hiện tượng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại tỉnh Quảng Ninh đã chủ động mở cửa sớm và đóng cửa muộn hơn từ 60-90 phút mỗi ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.

Trong thời gian tới, Sở Công thương Quảng Ninh sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra nội địa và kiểm soát thương mại điện tử, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng. Các hoạt động này nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm OCOP Quảng Ninh, đồng thời bảo đảm thị trường ổn định và phục vụ người dân đón Tết an toàn và lành mạnh./.