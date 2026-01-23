Quảng Ninh dự kiến chi hơn 124 tỷ đồng phát triển các làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phát triển các làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí thực hiện lên tới 124,5 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án là bảo tồn, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, đồng thời phát triển các ngành nghề gắn liền với du lịch, tạo ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 13 làng nghề trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch, gồm: Làng nghề trồng và chế biến củ cải Đầm Hà - Quảng Tân; Làng nghề miến dong Bình Liêu; Làng nghề nước mắm truyền thống Vân Đồn; Làng nghề trồng và chế biến chè Đường Hoa; Làng nghề trồng và chế biến dược liệu Ba Chẽ; Làng nghề đan lưới Cái Đước (Quảng Hà); Làng nghề trồng Mai vàng Yên Tử (Bình Khê); Làng nghề trồng hoa Đồng Chè (Hoành Bồ); Làng trồng cam Vân Đồn; Làng chài Cửa Vạn; Làng Nương Yên Tử; Làng Du lịch cộng đồng thôn Khe Phương; Làng nghề nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch cộng đồng (Vân Đồn - Cô Tô - Hạ Long - Cẩm Phả).

Nghề làm miến dong truyền thống ở Bình Liêu. Ảnh N.T

Đặc biệt, Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo tại khu vực nông thôn sẽ đạt ít nhất 80%, và tỷ lệ được cấp bằng, chứng chỉ đạt 35%. Ngoài việc tạo ra các sản phẩm thủ công, các làng nghề này còn thu hút khách du lịch, qua đó nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho cộng đồng địa phương. Cùng với đó, thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động ngành nghề nông thôn gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

Đề án còn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người dân, đặc biệt trong các ngành nghề liên quan đến du lịch, dịch vụ, và quản lý môi trường.

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án phát triển các làng nghề truyền thống lên tới 124,5 tỷ đồng gồm: 31,125 tỷ đồng từ ngân sách (chiếm 25%); 80,925 tỷ đồng ngoài ngân sách (chiếm 65%) và 12,45 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp khác (chiếm 10%).

Các giải pháp tài chính bao gồm việc sử dụng các quỹ hỗ trợ phát triển làng nghề, tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân trong việc phát triển sản phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh với Đề án phát triển các làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch giai đoạn 2026 - 2030 sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng nông thôn, bảo tồn các giá trị văn hóa và thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Với tổng kinh phí 124,5 tỷ đồng và các giải pháp triển khai đồng bộ, Đề án này sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh./.