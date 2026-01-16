Quảng Ninh đảm bảo ổn định thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2026

(TBTCO) - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm thị trường hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân, kiềm chế lạm phát và tạo đà cho phát triển kinh tế trong dịp lễ.

Theo kế hoạch của Sở Công thương Quảng Ninh, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết được triển khai sớm, bài bản. Ngay từ cuối năm 2025, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, các trung tâm thương mại, siêu thị xây dựng phương án sản xuất, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cân đối cung - cầu, góp phần kiềm chế lạm phát và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định.

Như tại Siêu thị Go! Hạ Long, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần, tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết như đồ khô, bánh kẹo, nước giải khát và các sản phẩm có thời hạn sử dụng dài. Đại diện Siêu thị Go! Hạ Long cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh, đơn vị đã tăng lượng hàng dự trữ khoảng 15% so với dịp Tết năm trước, với tổng giá trị hàng hóa ước khoảng 120 tỷ đồng.

Các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với tổng trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng. Ảnh T.D

Trên phạm vi toàn tỉnh, Sở Công thương Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bố trí nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với tổng trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai kéo dài đến hết tháng 3/2026 nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định không chỉ trong dịp Tết mà cả giai đoạn sau Tết, khi nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao.

Song song với công tác đảm bảo nguồn cung, Quảng Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại dịp trước Tết. Các chương trình hội chợ, triển lãm, kết nối cung - cầu, thông tin về các đợt khuyến mại được tăng cường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá hợp lý.

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, các lực lượng chức năng nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp. Các hành vi vận chuyển pháo nổ, gia cầm giống, nội tạng động vật, thịt lợn đông lạnh trái phép có xu hướng gia tăng. Trên tuyến biển, địa hình phức tạp cùng việc các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động gây không ít khó khăn cho công tác kiểm soát. Trong nội địa, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong các tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mục tiêu là phát hiện sớm, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững ổn định thị trường.

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái lắp đặt máy soi hành lý, hàng hóa hiện đại mới.

Trên tuyến biên giới đường bộ, đặc biệt tại các khu vực Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trên tuyến biển và hải đảo như Vân Đồn, Cô Tô công tác tuần tra, kiểm tra tại cảng cá, bến bãi, kho trung chuyển được đẩy mạnh, ngăn chặn hiệu quả việc lợi dụng phương tiện thủy để vận chuyển hàng hóa trái phép.

Một điểm nhấn trong công tác năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào phòng, chống buôn lậu. Hệ thống camera giám sát, máy soi container, cửa khẩu thông minh và kết nối dữ liệu liên ngành được khai thác hiệu quả, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và chủ động, Quảng Ninh đang nỗ lực hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo một mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, mang lại niềm tin và sự yên tâm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.