Quảng Ninh dự kiến thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026 tỉnh Quảng Ninh dự kiến thu hút 101 dự án đầu tư ngoài ngân sách vốn trong nước với tổng vốn gần 569.000 tỷ đồng và 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để đảm bảo nguồn lực đóng góp cho tăng trưởng, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh vừa tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh chương trình xúc tiến đầu tư và Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2026. Theo đó, Quảng Ninh dự kiến thu hút 101 dự án đầu tư ngoài ngân sách vốn trong nước với tổng vốn gần 569.000 tỷ đồng và 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tại hội nghị thống nhất Chương trình xúc tiến đầu tư và Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Quảng Ninh năm 2026 diễn ra trong ngày 13/1, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, điểm nghẽn trong thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn FDI trong năm 2025. Trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp tháo gỡ đồng bộ, hiệu quả, dứt điểm. Trong đó, phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt cũng như các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư mới.

Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt cũng như các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư mới. Ảnh Y.L

Các xã, phường, đặc khu tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang được triển khai, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo quỹ đất để thu hút thêm các dự án đầu tư mới trong năm 2026.

Sở Tài chính và các sở, ngành rà soát, hoàn chỉnh danh mục thu hút đầu tư trong từng lĩnh vực cụ thể, tập trung vào một số dự án đầu tư quy mô lớn, trọng điểm và có tính khả thi cao; đồng thời xác định lộ trình thực hiện cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả đầu tư. Đây cũng là minh chứng thực tế cho chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư không chỉ cho năm 2026 mà cho cả giai đoạn sau này. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.