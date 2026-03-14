Cục Thuế gửi thư cảm ơn đơn vị đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương thức tự kê khai, nộp thuế thành công, ngành Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp giải pháp, hệ thống ngân hàng thương mại, các hội, hiệp hội…, trong công tác hỗ trợ hộ kinh doanh vì một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Để ghi nhận sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ cùng cơ quan thuế trong suốt quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế thời gian qua, ngày 12/3/2026, Cục Thuế đã có “Thư cảm ơn” gửi tới các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; hệ thống ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Hiệp hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, đại lý thuế và các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán.

Ảnh minh họa

Trong “Thư cảm ơn”, Cục Thuế cho biết, năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi ngành Thuế tập trung toàn lực thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2026, phương thức thuế khoán chính thức được xóa bỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương thức tự kê khai, nộp thuế. Đây là bước chuyển căn bản trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để có thể triển khai thành công chủ trương quan trọng này, ngành Thuế đã nhận được sự phối hợp tận tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp từ các đơn vị trong việc đồng hành với cơ quan thuế các cấp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển đổi phương thức kê khai, nộp thuế; cũng như triển khai nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa các gói dịch vụ, cải tiến chất lượng phục vụ, tối ưu chi phí, giảm giá thành, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cục Thuế cho rằng, sự đóng góp quý báu của các đơn vị đã tạo động lực quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp cận các giải pháp quản trị - tài chính - công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, quy mô kinh doanh khác nhau, góp phần nâng cao năng lực quản trị, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững. Cục Thuế bày tỏ sự trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp thiết thực, trách nhiệm và hiệu quả đó.

Cục Thuế cho biết, ngày 5/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đây là các văn bản pháp lý quan trọng, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và cải cách thủ tục hành chính. Việc triển khai Nghị định đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan quản lý thuế với các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán, các hội, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm bảo đảm người nộp thuế được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời và thuận tiện nhất.

Để tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ngành Thuế bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp quý báu của các đơn vị để triển khai các nội dung trong lĩnh vực sau:

Thứ nhất, phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và phương pháp quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh trên các kênh thông tin, nền tảng chính thức của các quý tổ chức; đồng thời trực tiếp tham gia các chương trình, chiến dịch hỗ trợ người nộp thuế do cơ quan quản lý thuế tổ chức.

Thứ hai, nghiên cứu, triển khai đẩy mạnh các giải pháp tài chính, giải pháp chuyển đổi số toàn diện, ưu tiên khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế điện tử; trọng tâm hỗ trợ, hướng dẫn mở, quản lý tài khoản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kết nối tài khoản với ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nộp thuế điện tử thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch.

Thứ ba, phát triển, đa dạng hóa các gói dịch vụ, triển khai các chương trình tư vấn chuyên sâu; cải tiến và tích hợp đồng bộ các giải pháp thanh toán với phần mềm kế toán, bán hàng, hóa đơn điện tử; triển khai chuẩn mã QR thanh toán định danh gắn với mã số thuế, số định danh cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh./.