Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

(TBTCO) - Đến nay lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được đánh giá khá dồi dào, giá cả ổn định; hệ thống phân phối vào cuộc sớm và công tác quản lý thị trường được tăng cường nhằm giữ nghiêm kỷ cương thị trường.

Chủ động cung ứng nguồn hàng sớm và bài bản

Một trong những yếu tố then chốt giúp thị trường tết năm nay giữ ổn định là công tác chuẩn bị nguồn hàng được triển khai từ rất sớm. Ngay từ quý IV/2025, các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, tăng sản lượng sản xuất và phân phối hàng hóa phục vụ tết.

Theo các Sở Công thương, nhu cầu nhóm hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, dầu ăn, đường, bánh mứt thường tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để đáp ứng mức tăng này, nhiều chương trình bình ổn thị trường đã được triển khai với khối lượng hàng hóa lớn, giúp hạn chế nguy cơ thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung.

Thực tế cho thấy, tại những địa phương triển khai tốt chương trình bình ổn, giá nhiều mặt hàng thiết yếu chỉ tăng nhẹ, thậm chí giữ ổn định so với trước tết. Nhóm thực phẩm được dự báo có thể nhích lên ở một số mặt hàng như thịt gia súc, gia cầm và rau củ do chi phí chăn nuôi, vận chuyển và yếu tố thời tiết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng cho biết, để phục vụ nhu cầu của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và hệ thống phân phối đều đã bước vào giai đoạn nước rút, tăng công suất dự trữ hàng hóa dài ngày với mức tăng 15 - 30% so với tháng thường. Trọng tâm là các nhóm nhu yếu phẩm như: gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả, thực phẩm tươi sống và chế biến, dầu ăn, đường, bánh kẹo, đồ uống bởi đây là những mặt hàng có mức tiêu thụ mạnh vào dịp tết, đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch cung ứng sớm và bài bản.

Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam Nguyễn Đức Toàn cũng khẳng định, tổng lượng hàng dự trữ của toàn hệ thống siêu thị MM Mega Market đã tăng 10 - 30% so với tết năm 2025, đạt khoảng 30 nghìn tấn hàng khô và 2.800 tấn thực phẩm tươi sống. Về phía Aeon Mall Việt Nam đã triển khai chương trình “Thực phẩm Tết 2026” tại các trung tâm bán lẻ, với hàng nghìn sản phẩm thiết yếu như bánh kẹo, nước giải khát và giỏ quà tết; đồng thời, tăng dự trữ khoảng 15 - 20% so với tết năm trước, tập trung vào thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn để phục vụ nhu cầu tiện lợi của khách hàng đô thị...

Nắm chắc diễn biến cung - cầu, giá cả, tránh xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh đánh giá, khả năng bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ tết năm nay rất tích cực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do đó, người dân không cần mua lượng lớn để dự trữ, tránh lãng phí và tạo áp lực lên hệ thống phân phối.

Hiện Bộ Công thương đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa dịp tết; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với tỷ lệ hàng Việt chiếm 80 - 90% tại các hệ thống phân phối.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo giá cả hằng ngày dịp cao điểm Tết Nguyên đán UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai chế độ báo cáo giá cả hằng ngày trong suốt cao điểm tết. Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường.

Bên cạnh công tác chuẩn bị hàng hóa, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Thời gian triển khai từ ngày 9/1/2026 đến ngày 15/3/2026.

Cục trưởng Trần Hữu Linh lưu ý, thị trường cận Tết luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Quản lý thị trường bám sát địa bàn, nắm chắc cung - cầu, giá cả, kiên quyết không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; việc kiểm tra, kiểm soát phải đi đôi giữa tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm, không gây phiền hà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhưng vẫn giữ nghiêm kỷ cương thị trường.