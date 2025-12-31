Ngày 31/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Thu ngân sách tăng hơn 11% chỉ tiêu phấn đấu

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động do xung đột địa chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, Hải quan khu vực I vẫn duy trì vững vàng nhịp độ cải cách, điều hành linh hoạt, bảo đảm thông quan thông suốt, tạo thuận lợi thương mại gắn với siết chặt kỷ cương quản lý. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và chính quyền địa phương, Chi cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu trọng tâm, ghi dấu ấn rõ nét trong năm 2025.

Tập thể và các cá nhân Hải quan khu vực I đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: AH

Ngay từ đầu năm, Chi cục ban hành quyết định giao 15 chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức điều hành chủ động, khoa học, vừa hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, vừa tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy và chống thất thu thuế. Nhờ đó, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận.

Ở lĩnh vực giám sát quản lý hải quan, sản lượng hoạt động tăng mạnh so với năm 2024: hơn 83,7 nghìn chuyến bay hành khách, 15,4 triệu lượt hành khách, 2,03 triệu tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 102,4 tỷ USD, tương ứng mức tăng từ 106% đến 123% so với cùng kỳ. Hoạt động thông quan vừa bảo đảm nhanh chóng, vừa an toàn, đúng pháp luật.

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt bước tiến ấn tượng. Tính đến ngày 15/12/2025, số thu đạt 42.175 tỷ đồng, bằng 127,2% dự toán và 122% so với cùng kỳ; ước hết năm đạt 44.550 tỷ đồng, bằng 134% dự toán và 111% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng địa bàn Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng trưởng thu vượt trội.

Trong phòng chống buôn lậu và tội phạm ma túy, Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, phát hiện và xử lý 40 vụ buôn lậu cùng nhiều mặt hàng giá trị cao; đồng thời triệt phá 33 vụ vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ khoảng 382,9 kg ma túy các loại, bắt giữ và chuyển xử lý 37 đối tượng, khởi tố 5 vụ án và chuyển công an đề nghị khởi tố 42 vụ. Các kết quả này thể hiện rõ bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý

Song song đó, Chi cục đẩy mạnh cải cách - hiện đại hóa hải quan, thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống giám sát tự động tại Nội Bài, triển khai các nền tảng công nghệ mới như ECUS6, AVP-ECOM, CCES, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Công tác kiểm tra sau thông quan cũng đạt hiệu quả cao với 95% vụ kiểm tra phát hiện vi phạm, thu nộp ngân sách 97,5 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Chi cục đã tổ chức kiện toàn cơ cấu theo mô hình mới, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đến 15/12/2025, đơn vị hoàn thành 13/15 chỉ tiêu, dự kiến hết năm tiếp tục duy trì mức hoàn thành cao theo kế hoạch giao.

Với những thành tích nổi bật trong quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi thương mại gắn với bảo đảm an ninh, an toàn kinh tế, Chi cục Hải quan khu vực I đã được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý trong năm 2025, trong đó có:10 Huân chương Chiến công hạng Nhất (2 tập thể, 8 cá nhân); 5 Huân chương Chiến công hạng Nhì (1 tập thể, 4 cá nhân); 8 Huân chương Chiến công hạng Ba (1 tập thể, 7 cá nhân). Cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND và Cục Hải quan./.