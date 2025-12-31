(TBTCO) - Ngày 31/12/2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có buổi làm việc với Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tá - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, Trưởng Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế, chính sách của Nhà nước. Những thay đổi này đã tác động trực tiếp đến hoạt động, phương thức tổ chức và sinh hoạt của đội ngũ cán bộ hưu trí trong toàn ngành Tài chính.

Theo ông Trần Văn Tá, thay đổi lớn nhất trong giai đoạn vừa qua là việc hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 của Quốc hội. Theo đó, Ban Liên lạc cán bộ hưu trí của hai Bộ cũng hợp nhất, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tổ chức, điều hành và duy trì hoạt động trong bối cảnh quy mô và phạm vi được mở rộng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thực hiện chủ trương thống nhất hoạt động cán bộ hưu trí về một đầu mối, Ban Liên lạc đã chủ động tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới liên lạc trong toàn ngành.

Với sự quan tâm sát sao, kịp thời động viên và khen thưởng của Trưởng ban cùng tập thể Ban Liên lạc, các Tổ liên lạc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều hoạt động nghĩa tình như thăm hỏi hội viên ốm đau, khó khăn, mừng thọ, nghỉ dưỡng, phúng viếng... đã được triển khai hiệu quả, qua đó tăng cường sự gắn bó, tin tưởng và niềm phấn khởi trong đội ngũ cán bộ hưu trí Bộ Tài chính.

Ông Trần Văn Tá - Trưởng Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính báo cáo hoạt động trong thời gian qua và phương hướng giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Ban Liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, sau khi thực hiện sáp nhập Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khối lượng công việc của Bộ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi trách nhiệm của lãnh đạo đương nhiệm đối với các thế hệ cán bộ đi trước. Việc chăm sóc, tri ân cán bộ hưu trí không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự kế thừa và gắn kết bền chặt giữa các thế hệ trong ngành Tài chính.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thống nhất chủ trương nâng mức kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Liên lạc cán bộ hưu trí, bảo đảm phù hợp với quy mô hội viên sau sáp nhập. Đồng thời, Bộ trưởng giao các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia, đồng hành của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ, bảo đảm công khai, minh bạch và không tạo áp lực cho các đơn vị.

Về công tác tổ chức và nhân sự, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thống nhất giữ ổn định các mô hình hoạt động đang phát huy hiệu quả, hạn chế tối đa những xáo trộn không cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc cải thiện điều kiện làm việc và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ hưu trí, từ việc trang bị phương tiện làm việc đến xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hội viên hiện đại, đồng bộ, gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả quản lý, các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ hưu trí tiếp tục được quan tâm tổ chức chu đáo, trang trọng. Từ việc trao Huy hiệu Đảng đến các chương trình gặp mặt truyền thống, thăm hỏi, động viên nhân các dịp lễ, Tết, những hoạt động này góp phần bồi đắp tình cảm, sự gắn bó và niềm tự hào của cán bộ hưu trí đối với ngành Tài chính.

Nhân dịp năm mới 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc sức khỏe, an khang và bình an tới toàn thể cán bộ hưu trí ngành Tài chính. Bộ trưởng mong muốn Ban Liên lạc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nghĩa tình, là điểm tựa tinh thần vững chắc để các thế hệ đi trước sống vui, sống khỏe, đồng thời tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển bền vững của ngành Tài chính./.