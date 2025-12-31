Giấc mơ biển cả trong khung cửa Casa

(TBTCO) - Mỗi ngôi nhà Casa tựa như một bức tranh nhuộm sắc biển: nơi ánh sáng tự nhiên tràn qua những vòm cong mang hơi thở kiến trúc Iberia, nơi cơn gió miền Đông Nam Bộ khẽ ùa vào từng khung cửa, đánh thức không gian bằng hương vị và âm sắc dịu êm của đại dương.

Khi Sun Group và AEDAS, những khối óc lớn gặp nhau, sự táo bạo trong tư duy cùng tâm huyết dành cho từng công trình đã thổi vào mỗi căn biệt thự Casa một tinh thần khác biệt. Từ sân vườn, ban công đến từng ô cửa lớn nhỏ, kết hợp với các chi tiết như lan can, cột kèo hay mái hiên, mọi yếu tố đều được tính toán tỉ mỉ nhằm tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên, mang đến không gian sống rộng thoáng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên.

Kiến trúc của Casa cũng khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa Đông - Tây một cách gần gũi, tinh tế và duy mỹ. Mang theo tinh thần Iberia phóng khoáng cùng nét văn hóa Nam Bộ phong phú, các kiến trúc sư đã đưa những đường cong mềm mại vào hệ cửa, kết hợp mái ngói dốc nhẹ, họa tiết áo thủy ba sóng dợn hay conson cách điệu để tạo hiệu ứng sinh động, các khối nhà không thô cứng mà uyển chuyển và vững chắc. Vật liệu được chọn lựa kỹ lưỡng, từ sơn theming 5 lớp đến gạch men Azulejos, ngói đất nung truyền thống terracotta… đảm bảo tính bền vững, thích ứng với khí hậu ven biển.

Sắc trắng tinh khôi, điểm xuyết sắc đỏ đất nung ấm áp, biệt thự Casa lấp lánh dưới ánh nắng và nền trời xanh biếc. Ẩn sau gam màu dịu mắt ấy là dư vang của những hành trình vượt đại dương nhiều thế kỷ trước, mang theo bước chân người Bồ Đào Nha và người Pháp từng cập bến thương cảng Vũng Tàu phồn vinh xưa. Chính sợi dây nối dài từ câu chuyện lịch sử cũng là cách đơn vị phát triển dự án gửi gắm tới cư dân Casa tương lai thông điệp về một cuộc sống thịnh vượng tại “thành phố trắng” Blanca City.

Điểm chạm đầu tiên là khoảng sân vườn dẫn lối vào căn biệt thự. Gia chủ có thể thỏa sức biến nơi đây thành khu vườn nhỏ, đặt những bụi hoa yêu thích, trồng cây xanh, thiết kế bể bơi hay tạo góc nghỉ ngơi theo phong cách cá nhân. Tất cả khởi đầu cho cuộc sống lý tưởng bên biển: chào ngày mới với ly cà phê ấm và hương hoa thoang thoảng, chiều năng động giữa bể bơi với làn nước mát, hay những bữa tối ngập tràn niềm vui giữa tiếng sóng vỗ và thanh âm phố thị nhộn nhịp.

Biệt thự Casa sở hữu 3 tầng nổi, mỗi tầng đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu diện tích sử dụng, với lối di chuyển thuận tiện bằng thang bộ hoặc thang máy. Tầng một kết nối trực tiếp với khoảng sân vườn, trần cao 4,65m và được bố trí nhiều khung cửa lớn. Khi mặt trời lên, ánh nắng tràn vào, cả không gian sẽ bừng sáng và tràn đầy sức sống.

Trong thói quen sinh hoạt của người Á Đông, tầng một thường được ví như trái tim của căn nhà, nơi gia đình sum họp, tiếp khách và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp. Nhờ thiết kế đa năng, chủ nhân có thể tự do “vẽ” không gian theo gu thẩm mỹ riêng: kết hợp phòng khách với phòng bếp, hay tạo những góc thư giãn, đọc sách, thưởng trà…

Các tầng trên sở hữu layout linh hoạt để bố trí phòng ngủ, phòng làm việc hay các phòng chức năng mà không hề bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. Diện tích lớn giúp chủ nhân dễ dàng tùy biến theo nhu cầu sử dụng và phong cách sống riêng. Các đường lượn mềm mại, phào chỉ trên tường và trần như nhịp sóng dịu dàng, mang đến không gian sống đầy cảm xúc.

Bước xuống tầng hầm, chủ nhân như mở cánh cửa bước vào một chiều không gian khác. Thay vì chức năng làm kho lưu trữ truyền thống, tầng hầm biệt thự Casa sở hữu trần cao 3,6m và có thể “biến tấu” thành một phòng chiếu phim sang trọng, một hầm rượu thượng hạng, một phòng tập gym/yoga riêng tư hay đơn giản là không gian nghỉ ngơi quý giá giữa bộn bề cuộc sống…

Không gian sống tại đây kết nối với thiên nhiên ở mọi góc nhìn, từ những ban công nhỏ xinh đến khoảng sân vườn trên tầng cao và nổi bật với thiết kế độc bản. Có thể nói, biệt thự Casa là tài sản “độc nhất vô nhị” nằm trong hệ sinh thái “all in one” đẳng cấp của Blanca City, nơi Sun Group đang kiến tạo một đô thị biển biểu tượng giữa trung tâm du lịch sôi động bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.

Với pháp lý sở hữu lâu dài, cực kỳ khan hiếm tại mặt biển Bãi Sau, biệt thự Casa không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản truyền đời bền vững, một sự lựa chọn hoàn hảo mang lại giá trị khai thác sinh lời dài hạn cho chủ sở hữu./.