(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều nay, 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải tiếp tục phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào tăng trưởng 2 con số cho nền kinh tế đất nước.

Vượt qua khó khăn, tập trung “chỉ bàn làm, không bàn lùi”

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn 2021 - 2025 và đặc biệt là năm 2025, đất nước ta nói chung, ngành Nông nghiệp và Môi trường nói riêng đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn là thời cơ, thuận lợi. Đó là đại dịch Covid-19; đứt gãy các chuỗi cung ứng, thị trường bị thu hẹp; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; thảm họa thiên tai trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Tuy nhiên, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ”, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra, có những mục tiêu vượt, như kim ngạch xuất khẩu đạt 70 tỷ USD; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, kinh tế đối ngoại. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo; công nghiệp hóa, đô thị hóa giúp chúng ta đạt GDP bình quân đầu người 5.100 USD. Theo Thủ tướng, những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phân tích thêm về mối quan hệ "tam nông", Thủ tướng khẳng định, nông dân là trung tâm, chủ thể, nông nghiệp là động lực phát triển, nông thôn là nền tảng.

Thủ tướng cũng khái quát những thành tựu của ngành bằng "6 cụm từ khóa": “Bộ máy tinh gọn - Thể chế đột phá - Chuyển đổi xanh, số - Tam nông phát triển - Tài nguyên khơi thông - Kiên trì vượt khó”.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, Thủ tướng nhấn mạnh “3 thách thức lớn” đang đặt ra đối với ngành Nông nghiệp và Môi trường, gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

6 nhóm từ khóa và 8 nhiệm vụ chiến lược năm 2026

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026 sứ mệnh của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong việc góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ trở nên nặng nề hơn, cần cần có giải pháp, định hướng phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong năm 2026, Thủ tướng đề nghị ngành quán triệt thực hiện phương châm “6 nhóm từ khóa”: quản trị hiện đại; thể chế khơi thông; khoa học phát triển; tam nông thịnh vượng; tài nguyên bền vững; môi trường an toàn và thực hiện 8 nhiệm vụ chiến lược.

"Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa, phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" - Thủ tướng lưu ý.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các Nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Chính phủ và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch; đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh, từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành và xây dựng người nông dân thông minh, trang bị kiến thức cho họ, tiếp cận khoa học công nghệ nhanh nhất. Xây dựng nền tảng thương mại số, logistics hiện đại. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông về ngành nông nghiệp, đất đai, tài nguyên trên phạm vi toàn quốc bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống", liên thông, dùng chung, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Ngành cần phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả, minh bạch; đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 3 trục sản phẩm: quốc gia - tỉnh - địa phương, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; tăng cường liên kết "5 nhà": nhà nông - Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà băng - nhà khoa học.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế và tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; tập trung đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường từ “khai thác tối đa” sang “quản lý vốn tự nhiên”, từ việc “quản lý” sang “quản trị và tái tạo” dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ; tăng cường quản lý đất lâm trường.

Ngành phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết xóa bỏ các khâu trung gian, tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý thông minh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường “Bản lĩnh vững vàng - Tư duy đột phá - Am hiểu thực tiễn - Kỷ cương, liêm chính - Tận tâm, trách nhiệm - Hành động vì dân”.