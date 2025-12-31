(TBTCO) - Năm 2025 tốc độ tăng trưởng toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường khá cao, ước đạt 3,7 - 3,92%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.

Chiều ngày 31/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng toàn ngành khá cao, ước đạt 3,7 - 3,92%

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đánh giá một số kết quả nổi bật năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Bộ trưởng, ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức: chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ…; toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tình hình thời tiết bất lợi, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”.

Tuy nhiên, với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, kết quả công tác của ngành đã đạt được những thành tích quan trọng, tích cực.

Quang cảnh hội nghị.

Kết quả nổi bật là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất hai Bộ. Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ đã được điều chỉnh và tinh gọn: giảm 25/55 đầu mối, giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị; giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Bộ đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyền về sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm công chức, viên chức và chế độ chính sách.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ xây dựng đã được ban hành trong năm 2025 là 111 văn bản.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vừa qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết quan trọng sửa đổi, bổ sung 17 luật trong lĩnh vực quản lý của ngành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, năm 2025 tốc độ tăng trưởng toàn ngành khá cao, ước đạt 3,7 - 3,92%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, trong đó các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỷ USD; lâm sản đạt 18,5 tỷ USD; thủy sản đạt 11,32 tỷ USD... Xuất siêu 20,7 tỷ USD.

Cùng với đó, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm. Chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai và quản lý đê điều, chuyển đổi xanh, giảm phát thải, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh…

“Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, trong năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát huy tốt vai trò cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước” - Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Năm 2026, phát huy nguồn lực, nâng cao năng lực thích ứng cho phát triển nông nghiệp bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động; một số giải pháp đề ra nhưng chưa được tổ chức thực hiện quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Còn những quy định pháp luật chồng chéo, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp, chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả. Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu.…

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; nâng cao năng lực quản lý, giám sát; tăng cường phối hợp liên ngành; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế.

Theo đó, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả; kịp thời phối hợp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh, nhất là liên quan hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ tăng trưởng ngành và thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược, chương trình, đề án và quy hoạch phát triển ngành.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, nước và các yếu tố đầu; khai thông nguồn lực nội tại và tạo động lực mới cho phát triển sản xuất.

Ngành cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao năng lực thực thi công vụ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm chăm lo giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.