Quy định mới về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa hành Nghị định số 359/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Nghị định số 359/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa.

Về đối tượng không chịu thuế GTGT, điểm a khoản 1 Điều 1 Luật số 149/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT 48/2024/QH15 như sau: "Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào."

Để phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Nghị định số 359/2025/NĐ-CP đã bổ sung khoản 1b sau khoản 1 Điều 4 (đối tượng không chịu thuế) của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP cụ thể như sau:

Doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trong đó, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế bán sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX khác ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế bán sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng như hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải tính thuế GTGT theo mức thuế suất 5% quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này.

Nghị định số 359/2025/NĐ-CP bãi bỏ khoản 3 Điều 37 và khoản 3 Điều 39 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp khi bán sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì tính thuế GTGT phải nộp theo doanh thu bằng 1% (tỷ lệ %) nhân với doanh thu.

Nghị định số 359/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Điều 15 Luật Thuế GTGT đã nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT và đã được cơ quan quản lý thuế tiếp nhận trước ngày 1/1/2026 nhưng cơ quan quản lý thuế chưa ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, thì không phải đáp ứng điều kiện người bán đã kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với hóa đơn đã xuất cho cơ sở kinh doanh đề nghị hoàn thuế./.