Ngày 30/12: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/12) quay đầu giảm mạnh từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.000 - 96.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động so với ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 95.000 - 96.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 1.500 - 2.000 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (30/12) quay đầu giảm mạnh từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 95.000 - 96.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 95.000 đồng/kg,

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Gia Lai là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 23 USD/tấn, lên mức 4.035 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 3 USD/tấn, lên mức 3.729 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 1,4 cent/lb, đạt mức 351,65 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 1,7 cent/lb, đạt mức 316,55 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 427,5 cent/lb, tăng nhẹ 3,05 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 383,2 cent/lb. Trái lại, hợp đồng kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại giảm mạnh 7,65 cent/lb, xuống mức 413,7 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay (30/12) không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai giao dịch hạt tiêu với giá 149.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tương tự, Đồng Nai giao dịch hạt tiêu với giá 149.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 150.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 151.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.809 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.146 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hiện giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.