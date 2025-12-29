Giá vật liệu xây dựng đầu năm 2026 tiếp tục tăng nhẹ

(TBTCO) - Thị trường vật liệu xây dựng năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Đặc biệt, sản xuất và tiêu thụ tăng trở lại trong những tháng cuối năm nhờ đầu tư công được đẩy mạnh và thị trường bất động sản ấm lên. Dự báo, giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng nhẹ trong những tháng đầu năm 2026.

Thị trường vật liệu xây dựng phục hồi rõ nét

Ghi nhận trên thị trường vật liệu xây dựng cho thấy, tiêu thụ trong quý III và IV/2025 có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2024. Đây là giai đoạn cao điểm thi công, khi nhiều dự án đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kéo theo nhu cầu lớn đối với thép xây dựng, xi măng, cát, đá và các vật liệu hoàn thiện.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản lượng nhiều nhóm vật liệu xây dựng chủ lực tăng so với năm 2024, nhưng mức tăng vẫn khiêm tốn. Cụ thể, xi măng và clinker duy trì công suất cao hơn năm trước, với sản lượng cả năm 2025 tăng 3 - 4%. Tuy nhiên, xuất khẩu xi măng vẫn chịu áp lực do cạnh tranh gay gắt và chi phí logistics cao, khiến tiêu thụ nội địa tiếp tục là trụ cột chính.

Năm 2025 được xem là năm phục hồi của mặt hàng thép xây dựng. Ảnh: Đức Thanh

Đối với thép xây dựng, năm 2025 được xem là năm hồi phục. Sau khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm sản xuất trong năm 2024, sản lượng thép xây dựng năm 2025 tăng khoảng 6 - 7%, nhờ nhu cầu từ các dự án hạ tầng và xây dựng dân dụng. Dù vậy, công suất toàn ngành vẫn chưa được khai thác tối đa, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước những biến động thị trường.

Có thể thấy, trong năm 2025, thị trường vật liệu xây dựng đã thoát đáy, thể hiện qua 3 yếu tố: tiêu thụ tăng trở lại, sản xuất phục hồi và giá nhích lên. Mặt bằng giá vật liệu xây dựng trong năm 2025 cao hơn năm 2024 khoảng 5 - 10%, phản ánh sự cải thiện nguồn cầu cũng như áp lực chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, so với giai đoạn tăng trưởng cao trước đây, mức phục hồi này vẫn được đánh giá là chưa bứt phá. Biên lợi nhuận của doanh nghiệp vật liệu xây dựng còn mỏng, do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tiếp tục neo ở mức cao.

TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho biết, từ đầu quý IV/2025 tới nay, các công trình, dự án trên toàn quốc tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để tăng cường giải ngân vốn, giúp thị trường vật liệu xây dựng trở nên sôi động hơn, tiêu thụ tăng mạnh và theo đó, giá cả tăng nhẹ.

Năm 2026, nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao TS. Thái Duy Sâm phân tích, ngày 19/12 vừa qua, hàng loạt công trình, dự án lớn được khởi công trên cả nước. Đến năm 2026, các dự án này đi vào thi công và sẽ thúc đẩy nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao. Tuy nhiên, giá vật liệu xây dựng nhiều khả năng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Nhìn chung, năm 2025, thị trường vật liệu xây dựng có bước tăng trưởng. Nhiều mặt hàng gặp khó khăn về tiêu thụ trong những năm trước đã có sự cải thiện. Gạch ốp lát đạt sản lượng 550 triệu m2, tăng 9%; tiêu thụ 485 triệu m2, tăng 8% so với cùng kỳ. Sứ vệ sinh đạt sản lượng khoảng 16 triệu sản phẩm, tăng 9%; tiêu thụ 15,5 triệu sản phẩm, tăng 11% so với cùng kỳ. Kính xây dựng đạt sản lượng 158 triệu m2, tăng 7,5%; tiêu thụ 153 triệu m2, tăng 7,5% so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, theo TS. Thái Duy Sâm, xét về khai thác công suất đã đầu tư, thì chỉ có xi măng đạt được công suất, còn các sản phẩm khác, như gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng mới khai thác được khoảng 60% công suất. Về giá cả, sắt thép và xi măng có tăng giá, nhưng không nhiều. Ngoài ra, các vật liệu như đá, cát tăng cao do nhu cầu lớn về đầu tư phát triển hạ tầng, song nguồn cung vẫn còn hạn chế.

Dự kiến giá vật liệu xây dựng tăng từ quý II/2026

TS. Thái Duy Sâm nhận định, trong quý I/2026, việc tăng giá vật liệu xây dựng khó xảy ra, bởi quý I năm nay vào dịp Tết Nguyên đán, nên việc thi công dự án cũng chưa đẩy mạnh. Vì vậy, tiêu thụ vật liệu xây dựng chưa vào mùa cao điểm, giúp giá cả mặt hàng này giữ mức bình ổn. Dự kiến, phải từ quý II trở đi, giá vật liệu xây dựng mới tăng do các dự án đẩy mạnh thi công. Về xu hướng chung, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm bắt đầu triển khai kế hoạch 2026 - 2030, các dự án trọng điểm sẽ được đẩy manh, do vậy, tiêu thụ vật liệu xây dựng sẽ tăng cao so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản từ cuối năm 2025 cũng làm thị trường vật liệu xây dựng ấm dần. Đặc biệt, nhiều dự án nhà ở xã hội đã khởi công và chuẩn bị được khởi công cho thấy thị trường bất động sản trong năm 2026 sẽ phát triển.

“Khi thị trường bất động sản ấm lên, sức tiêu thụ các mặt hàng vật liệu xây dựng như gạch, gỗ, ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng... sẽ tăng cao hơn so với năm 2025, bởi các vật liệu này chủ yếu phục vụ các công trình nhà ở, bất động sản. Còn sắt thép, xi măng vẫn tăng trưởng đều, phục vụ các công trình xây dựng giao thông, cầu đường… Bước sang năm 2026, nhóm vật liệu này sẽ tiếp tục tăng giá nhẹ theo diễn biến thị trường” - TS. Thái Duy Sâm dự báo.

Còn theo ông Nguyễn Đức Cường - đại diện Công ty cổ phần Tôn thép Việt Pháp, giá cả vật liệu xây dựng tháng cuối năm có xu hướng tăng sau khi có đợt giảm nhẹ trong tháng 10/2025. Việc tăng giá được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, song cũng tạo ra thách thức cho các nhà thầu xây dựng, do khó kiểm soát được chi phí.

Dự báo, năm 2026, thị trường vật liệu xây dựng có động lực tăng trưởng rõ ràng, ổn định khi lượng vốn FDI và đầu tư công tiếp tục tăng trưởng.