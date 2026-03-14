(TBTCO) - Sáng nay (14/3), đặc khu Bạch Long Vĩ là đơn vị đầu tiên ở Hải Phòng tổ chức khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố.

Quân và dân đặc khu Bạch Long Vĩ làm lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu - Ảnh: VGP

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, toàn địa bàn có 2 khu vực bỏ phiếu với 2 tổ bầu cử được thành lập để phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định vào lúc 6h30'. Thành phần tham dự lễ khai mạc gồm Đoàn giám sát bầu cử Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND đặc khu, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể; đại diện cử tri và các thành viên Tổ bầu cử. Trình tự lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng quy định theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ. Sau lễ khai mạc, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt tổ chức cho cử tri thực hiện các thủ tục bỏ phiếu.

Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP

Trước và trong ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Các tuyến đường chính, khu trung tâm và đường dẫn tới điểm bỏ phiếu được treo cờ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đúng quy định, tạo không khí tích cực cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được niêm phong, kiểm tra theo đúng quy trình - Ảnh: VGP

Tất cả các hộ dân đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường trên địa bàn được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Quân và dân đặc khu phấn khởi, hào hứng chờ đợi thời điểm bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định - Ảnh: VGP

Về tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và dân quân thường trực triển khai lực lượng bảo đảm an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: VGP

Công tác phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Phòng bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được niêm phong, kiểm tra đúng quy trình; việc hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử được tổ chức thuận lợi.

Trong quá trình tổ chức bầu cử không phát sinh tình huống cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của toàn dân trên đảo Bạch Long Vĩ - Ảnh: VGP

Nhìn chung, ngày bầu cử trên địa bàn Đặc khu Bạch Long Vĩ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn; cử tri tham gia bỏ phiếu tích cực, nhân dân trên địa bàn hào hứng, phấn khởi.