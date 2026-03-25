Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực ngành Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chuyển đổi số của cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường 1 năm kiện toàn và phát triển của cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính sau khi hợp nhất ba cơ quan báo chí: Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhiệt liệt chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Tài chính - Đầu tư nhân sự kiện có ý nghĩa này.

Việc hợp nhất ba cơ quan báo chí trong ngành Tài chính là một chủ trương quan trọng nhằm thực hiện định hướng sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của ngành.

"Có thể khẳng định rằng, ngay sau khi hợp nhất, Báo Tài chính - Đầu tư đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy được thế mạnh và truyền thống của các cơ quan báo chí cấu thành, từng bước xây dựng hình ảnh một cơ quan báo chí chuyên ngành có uy tín, có tiếng nói trong đời sống kinh tế - tài chính của đất nước. Những kết quả đạt được đó đã đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô". - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

"Sau một năm đi vào hoạt động với cơ cấu tổ chức mới, Báo Tài chính - Đầu tư đã khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của ngành Tài chính, giữ vững bản sắc là kênh thông tin chính thống, chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - tài chính và hoạt động của đời sống, doanh nghiệp cũng như an sinh xã hội" - Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Báo đã từng bước khẳng định vai trò là kênh thông tin chuyên sâu, có tính định hướng cao trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - đầu tư.

"Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, nhiều tuyến bài của Báo đã đi vào phân tích, lý giải chính sách, góp phần làm “cầu nối” giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp và người dân, từ đó tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách" - ông Lợi nhìn nhận.

Ở góc độ doanh nghiệp, đối tác, bạn đọc thân thiết của Báo, ông Nguyễn Trần Phong - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Báo Tài chính - Đầu tư.

Theo ông Nguyễn Trần Phong, đối với cộng đồng doanh nghiệp, sự kiện hôm nay không chỉ mang ý nghĩa của một dấu mốc phát triển của một cơ quan báo chí, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ, từng bước khẳng định vị thế của một tờ báo kinh tế - tài chính uy tín, có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong đời sống kinh tế đất nước.

"Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo, không chỉ với tư cách là bạn đọc, mà còn là đối tác chia sẻ, cùng chung tay lan tỏa những giá trị tích cực của môi trường kinh doanh hiện đại: minh bạch, tuân thủ, trách nhiệm và phát triển bền vững. Sự đồng hành đó, chúng tôi tin rằng, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối liên kết giữa báo chí và doanh nghiệp - một mối liên kết ngày càng có ý nghĩa trong tiến trình phát triển đất nước" - lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park bày tỏ.

Định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Báo Tài chính - Đầu tư

Tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần chủ động và sáng tạo của tập thể Báo Tài chính - Đầu tư trong việc xây dựng và triển khai giao diện mới của báo điện tử.

"Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng công nghệ được nâng cấp cùng định hướng phát triển nội dung chuyên sâu, hiện đại và đa phương tiện, báo điện tử thoibaotaichinhvietnam.vn sẽ tiếp tục trở thành kênh thông tin quan trọng, có sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực tài chính - đầu tư, phục vụ hiệu quả hơn nhu cầu thông tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước" - Thứ trưởng Bộ Tài chính kỳ vọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, báo chí trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là Báo Tài chính - Đầu tư không chỉ là kênh thông tin chính thức mà còn là công cụ quan trọng của ngành Tài chính trong việc truyền thông chính sách, nâng cao tính minh bạch, tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều này đòi hỏi đội ngũ những người làm báo trong lĩnh vực tài chính không chỉ vững vàng về nghiệp vụ báo chí mà còn phải có kiến thức sâu rộng về kinh tế, tài chính, có khả năng phân tích, giải thích chính sách một cách rõ ràng, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn xác và chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị Báo Tài chính - Đầu tư tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính; kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan về các chủ trương, chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - tài chính của Đảng, Nhà nước và Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung thông tin, đặc biệt là các bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu về chính sách tài chính, đầu tư, thị trường vốn và doanh nghiệp. Đồng thời, phát huy thế mạnh truyền thống và chủ động, sáng tạo hơn nữa để tăng cường các hoạt động kinh tế báo chí, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên trong bối cảnh Báo đã chuyển đổi mô hình tự chủ toàn phần.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và phân phối nội dung; mở rộng các nền tảng truyền thông số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác với độc giả.

Thứ tư, chú trọng xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính - đầu tư và có khả năng tác nghiệp trong môi trường báo chí hiện đại.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mô hình quản trị tòa soạn, phát huy sức mạnh tổng hợp của một cơ quan báo chí hợp nhất, qua đó xây dựng Báo Tài chính - Đầu tư trở thành cơ quan báo chí chuyên ngành Tài chính, có uy tín hàng đầu trong hệ thống báo kinh tế tại Việt Nam và vươn xa ra khu vực, thế giới.

"Đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, tôi đề nghị các đơn vị cùng phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị trên các sản phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư, để các chủ trương, chính sách của Bộ Tài chính được lan tỏa sâu rộng tới đông đảo bạn đọc" - Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị./.