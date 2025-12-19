(TBTCO) - Chiều ngày 19/12, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị viên chức. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Tài chính, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Báo Tài chính - Đầu tư.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ, giữ vững vị thế

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Trọng Minh - Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, từ tháng 3/2025, Báo Tài chính - Đầu tư chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu là ba cơ quan báo chí đã có chiều dài lịch sử phát triển, giữ vai trò quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị. Ảnh: Chí Cường.

Thực hiện Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Báo Tài chính - Đầu tư đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ổn định tổ chức, từng bước kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu phòng, ban và điều chỉnh, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong năm 2025, Báo đã duy trì hoạt động xuất bản, phát hành ổn định các ấn phẩm, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi.

Những nhiệm vụ mà Báo Tài chính - Đầu tư triển khai và hoàn thành trong năm 2025 đã đóng góp thiết thực, quan trọng vào thành công của công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính, đồng thời được Bộ Tài chính ghi nhận, đánh giá cao. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho Tập thể Báo và 03 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính.

Thông tin về công tác tổ chức sản xuất nội dung năm 2025, Phó Tổng Biên tập Lê Trọng Minh nhấn mạnh, Báo Tài chính - Đầu tư đã hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được Bộ Tài chính giao, bảo đảm đúng tiến độ, đúng định hướng, chất lượng và hiệu quả, trong đó trên 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu, thể hiện rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính.

Về thực hiện nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, toàn hệ thống ấn phẩm báo in và điện tử của Báo đã xuất bản và đăng tải hơn 200.000 tin, bài phản ánh toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế.

Trong đó, khoảng 60 - 65% nội dung tập trung trực tiếp vào các lĩnh vực công tác của ngành Tài chính gồm: tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, dự trữ quốc gia, tài sản công, đầu tư công, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, nợ công…

Công tác tuyên truyền các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo Bộ Tài chính được triển khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, có chiều sâu, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong triển khai chính sách.

Quan cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Cường.

Thông qua việc đảm bảo chất lượng nội dung, tính chuyên sâu, chuẩn xác và bám sát thực tiễn, các ấn phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư trong năm 2025 tiếp tục khẳng định rõ vị thế là cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong khối báo chí kinh tế - tài chính.

Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục làm chủ các kỹ thuật, công nghệ liên quan đến vận hành studio, triển khai các sản phẩm đa phương tiện đảm bảo an toàn, chính xác. Năm 2025, đã sản xuất các chuỗi talkshow theo từng chủ đề thời sự, các bản tin tài chính, bản tin chạy chữ về các hoạt động của Bộ và lãnh đạo Bộ; tổ chức phát live các sự kiện trên các nền tảng của báo điện tử. Báo đã chủ động thích ứng với xu hướng truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin nhanh, trực quan, dễ tiếp cận của công chúng.

Phó Tổng Biên tập Lê Trọng Minh cũng thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm Báo Tài chính - Đầu tư tập trung triển khai năm 2026, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đưa Báo Tài chính - Đầu tư phát triển bứt phá

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Báo Tài chính - Đầu tư đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Tập thể Báo và các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chí Cường.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao thưởng cho các cá nhân có thành tích đạt giải thưởng báo chí trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Chí Cường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ, năm 2025 Báo Tài chính - Đầu tư có sự thay đổi lớn khi được sáp nhập từ nhiều tờ báo. Nhiều hoạt động Báo Tài chính - Đầu tư triển khai thời gian qua đã giúp lấy lại vị thế của Báo, đặc biệt qua các sự kiện, diễn đàn. Thứ trưởng đề nghị, Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được và cố gắng khắc phục những tồn tại để tiếp tục khẳng định thương hiệu của tờ báo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích Báo Tài chính - Đầu tư đạt được. Ảnh: Chí Cường.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, khích lệ, động viên của Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói riêng và Lãnh đạo Bộ Tài chính nói chung, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành cho biết, sự quan tâm ủng hộ đó tạo thêm động lực và thuận lợi để đơn vị hướng tới mục tiêu cao nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập khẳng định, các chỉ đạo của Thứ trưởng được Báo Tài chính - Đầu tư tiếp nhận đầy đủ và sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm 2026./.