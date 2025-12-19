(TBTCO) - Năm 2025 ghi dấu ấn về đích ngoạn mục của ngành Công thương, thực sự phát huy vai trò trụ cột kinh tế, đóng góp chủ lực vào sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế đất nước, với kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua và xác lập thêm nhiều kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử.

Bộ Công thương vừa công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Công thương năm 2025 gồm:

Thứ nhất, tiếp tục là năm đột phá về tham mưu chính sách và hoàn thiện thể chế, tạo “đường băng” phát triển mới trước kỷ nguyên vươn mình.

Thứ hai, công nghiệp phục hồi, tăng trưởng bứt phá 9,5%; ngành chế biến, chế tạo 10,6%, cao nhất 5 năm qua, tạo động lực từng bước chuyển mình từ công xưởng sản xuất sang tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

10 sự kiện nổi bật ngành Công thương năm 2025. Ảnh minh họa

Thư ba, bảo đảm tốt nguồn cung các nguyên liệu đầu vào chiến lược cho sản xuất, thị trường trong nước phát triển mạnh, tăng gần 10%, hàng Việt chiếm lĩnh 90% chuỗi phân phối, tạo đà nội lực tăng trưởng mới.

Thứ tư, xuất nhập khẩu lập đỉnh lịch sử hơn 920 tỷ USD, xuất khẩu hơn 470 tỷ USD – Việt Nam vào Top 15 cường quốc thương mại thế giới, xếp thứ 2 ASEAN, xuất siêu 10 năm liên tục với thặng dư kỷ lục dù bối cảnh nhiều khó khăn, bất lợi.

Năm 2025, thị trường trong nước tiếp tục đóng vai trò “bệ đỡ” then chốt cho nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.000 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2024 - mức tăng trưởng này cao nhất trong nhiều năm qua, tăng hơn 71% so với năm 2021, có ý nghĩa rất tích cực trong bối cảnh tiêu dùng khu vực châu Á còn suy yếu. Quy mô thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng mạnh hiện xếp hạng 32 thế giới và đang tiếp tục cải thiện, có khả năng nâng hạng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN năm 2025 cho thấy Việt Nam đạt 67 điểm, dẫn đầu khu vực.

Thứ năm, thương mại điện tử tiếp tục phát triển tăng tốc và bền vững hơn, vượt mốc 31 tỷ USD, chiếm 10% tổng mức bán lẻ và ⅔ kinh tế số; giữ vững Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và Top 3 ASEAN về quy mô.

Thứ sáu, xúc tiến thương mại bứt phá mạnh mẽ, nâng tầm vị thế, thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia nâng hạng 7 bậc nhờ thương mại.

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục trong tư duy xúc tiến thương mại. Không còn bó hẹp ở các sự kiện trực tiếp, việc khai thác hiệu các nền tảng số và sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đã đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, biến thách thức từ đại dịch thành đòn bẩy xuất khẩu bền vững.

Thứ bảy, công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng vệ thương mại hỗ trợ sản xuất trong nước có bước tiến lớn, đặc biệt sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư.

Thứ tám, tiếp tục tinh gọn bộ máy, quyết liệt cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, chủ động, đi đầu đưa cán bộ về cơ sở, hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ chín, hội nhập kinh tế tiếp tục đổi mới toàn diện: Ra mắt FTA Index, mở rộng không gian thị trường toàn cầu, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, đa dạng hoá thị trường và chuỗi cung ứng.

Tính đến hết 2025, Việt Nam đã tham gia ký kết và thực 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Mạng lưới FTA rộng khắp giúp Việt Nam tiếp cận hầu hết các thị trường lớn trên thế giới, đứng trong đầu thế giới về số lượng FTA đã ký kết. Đây chính là “tấm hộ chiếu” vàng để hàng hóa Việt vươn ra toàn cầu.

Thứ mười, bứt phá năng lượng - Việt Nam Top đầu ASEAN và Top 20 thế giới về tổng công suất các loại hình nguồn điện, khởi động chuỗi dự án khí điện tỷ đô, hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên và loạt công trình năng lượng trọng điểm; chính sách năng lượng chiến lược.