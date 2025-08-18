Ngành Tài chính phối hợp nhịp nhàng với các bộ, ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô

(TBTCO) - Thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã góp phần quan trọng trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Đây chính là nền tảng vững chắc cho hành trình bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Phùng Đức Tiến.

Chính sách tài chính, nông nghiệp và môi trường - phát huy tối đa nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn

Sự phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Môi trường với ngành Tài chính trong thời gian qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây luôn thông suốt, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực, tiềm lực, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực; bảo vệ tài nguyên và môi trường bền vững; sử dụng hiệu quả và minh bạch ngân sách nhà nước.

Tôi thấy sự phối hợp chặt chẽ thể hiện từ việc dự toán phân bổ và điều hành ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho các chương trình trọng điểm như Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình Mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; các chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, REDD+, tăng trưởng xanh…

Đặc biệt, trong bối cảnh thiên tai và đại dịch Covid-19, hai ngành đã kịp thời phối hợp, tham mưu, kiến nghị Chính phủ triển khai một loạt gói chính sách tài chính nhằm hỗ trợ các Ngành Nông nghiệp và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ những biến động này. Ví dụ, các gói chính sách tài chính hỗ trợ nông nghiệp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp tín dụng ưu đãi, trợ cấp trực tiếp cho nông dân, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và khôi phục sản xuất…

Sau bão Yagi, các chính sách tài chính kịp thời hỗ trợ người nông dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, tập trung vào việc hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc chi phí sản xuất ban đầu, không phải đền bù thiệt hại và được thực hiện kịp thời bằng tiền hoặc hiện vật, theo các quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP…

Có thể thấy, các chính sách tài chính đó đã tiếp sức cho ngành Nông nghiệp phát huy mọi tiềm lực, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Trong kỷ nguyên vươn mình, sự phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Môi trường và ngành Tài chính sẽ tập trung vào việc phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, phát triển hệ thống tài chính xanh, thúc đẩy hợp tác công - tư và bảo vệ môi trường. Các công cụ tài chính mới như tín dụng xanh, tài chính số, và đầu tư vào nghiên cứu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi này. Kỷ nguyên này sẽ không chỉ là tối ưu hóa lợi ích tài chính, mà còn xây dựng nền tảng bền vững cho tương lai của ngành nông nghiệp và cộng đồng nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Công thương - Phan Thị Thắng.

Ngành Tài chính - Công thương phối hợp xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, tạo sự đồng thuận cao

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI, thay mặt lãnh đạo Bộ Công thương, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. 80 năm là một chặng đường lịch sử vẻ vang, chứng kiến những đóng góp to lớn của ngành Tài chính vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Là hai trụ cột chính của nền kinh tế, Bộ Công thương luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính. Thời gian qua, mối quan hệ gắn bó này đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Trong thực tiễn quản lý điều hành, hai ngành đã phối hợp xây dựng và thực hiện nhiều chính sách trên nhiều lĩnh vực, tạo sự đồng thuận cao, giúp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ngày càng hoàn thiện, bổ trợ cho nhau, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Sự phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương được thể hiện cụ thể trên các phương diện. Về xây dựng chính sách tài chính - thương mại và quản lý giá: Hai ngành đã phối hợp xây dựng, điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu, xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng thiết yếu, chiến lược như xăng dầu, điện, thép, phân bón. Về quản lý giá, hai Bộ cùng kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu như điện, than, xăng dầu, khí hóa lỏng nhằm tránh tác động bất lợi đến lạm phát và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, phối hợp quản lý thị trường và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hai bên cùng triển khai các đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, biên giới. Phối hợp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu: Hai Bộ cùng phối hợp quản lý hạn ngạch, thuế suất, cấp phép nhập khẩu, và kiểm tra chất lượng hàng hóa. Đồng thời, quản lý hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu nhằm tránh gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế. Cùng với đó, hai bên còn phối hợp trong công tác dự trữ quốc gia xăng dầu; xây dựng chiến lược, quy hoạch; đánh giá tác động tài chính - thương mại của các hiệp định thương mại tự do, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Tài chính. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, mà còn là yêu cầu chiến lược để đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Việc cải thiện cơ chế phối hợp sẽ giúp Nhà nước điều hành tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn và người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ các chính sách kinh tế - thương mại.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Chính sách tài khóa - tiền tệ cùng nhịp, đưa nền kinh tế tăng tốc

“Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đóng vai trò then chốt trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, tạo điều kiện cho kinh tế ổn định và phát triển. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính luôn chủ động phối hợp chặt chẽ để điều hành hai chính sách một cách phù hợp, linh hoạt, phản ứng kịp thời trước các biến động, từ đó, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đà tăng trưởng.

Trong thực tiễn quản lý điều hành, hai cơ quan thường xuyên trao đổi trên nhiều mặt công tác như trao đổi các thông tin về thị trường tiền tệ, thị trường vốn, huy động vốn cho ngân sách nhà nước, điều hành ngân quỹ nhà nước... từ đó, tạo ra sự đồng thuận cao, giúp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ngày càng hoàn thiện, bổ trợ cho nhau trong thực hiện, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Đặc biệt, những năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19, biến động kinh tế, địa chính trị toàn cầu tạo áp lực rất lớn đến tình hình trong nước. Bên cạnh các chủ trương, chính sách, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, chính sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của chính sách tài khóa và tiền tệ đã góp phần quan trọng giúp kinh tế Việt Nam chống chịu tốt trước những cú sốc lớn, phát huy nguồn nội lực, hỗ trợ kinh tế nhanh chóng ổn định và phục hồi tích cực.

Qua nửa đầu năm 2025, dù thách thức còn lớn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực, GDP tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2024 - là điểm sáng trên thế giới và cũng là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011 - 2025; đồng thời, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt khi CPI bình quân 6 tháng chỉ tăng 3,27% so với cùng kỳ.

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, xin chúc mừng những thành quả mà ngành Tài chính đã đạt được thời gian qua.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong các năm tiếp theo trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát./.