80 năm ngành Tài chính: Tự hào truyền thống vẻ vang, sẵn sàng cùng đất nước vươn mình

(TBTCO) - Sáng ngày 8/8/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của ngành trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ; lãnh đạo đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng toàn thể các vị khách quý đã đến dự buổi lễ trọng thể này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dũng Minh

“Đây là nguồn động viên to lớn, là sự ghi nhận đầy trân trọng dành cho ngành Tài chính” - Bộ trưởng khẳng định.

5 dấu mốc son trong hành trình phát triển

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá ngành Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước, có thể khái quát thành 5 dấu mốc son.

Một là, đổi mới để xây dựng hệ tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, từ Kỷ nguyên độc lập, tự do đến Kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Kỷ nguyên đổi mới và nay là Kỷ nguyên phát triển vươn mình. Đó là sự chuyển từ tư duy kế hoạch hóa tập trung sang mở cửa, hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Những nỗ lực không ngừng này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm 2021-2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới và khu vực. Trong đó, năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3 - 8,5% theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành trong suốt 80 năm phát triển của đất nước. Ảnh: Dũng Minh

Hai là, hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khoá để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế… nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Từ những ngày đầu cách mạng, ngành Tài chính đã cùng nhân dân “thắt lưng buộc bụng”, gây dựng Quỹ độc lập, phát hành Giấy bạc Cụ Hồ đến thực hiện chính sách tài chính trong giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước phục hồi kinh tế.

Cho đến nay thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển, vượt mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra. Bội chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 3,3 - 3,4%, nợ công khoảng 37% GDP; đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, xếp hạng tín nhiệm quốc gia luôn ở mức triển vọng Ổn định.

Bên cạnh đó, khi nền kinh tế đối mặt với dịch bệnh, khó khăn, sự đồng hành của chính sách tài khóa càng nổi bật hơn bao giờ hết. Chính phủ thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng thuế, phí, tiền sử dụng đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Dũng Minh

Ba là, đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành Tài chính nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, qua đó tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi theo hướng kiến tạo phát triển, tiệm cận với thông lệ quốc tế, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, khơi thông nguồn lực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Bốn là, tạo lập và từng bước hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp lý, hệ thống hạ tầng để hình thành và phát triển ngày càng bền vững các bảo hiểm, chứng khoán để thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, nền kinh tế.

Cho đến nay, doanh thu phí bảo hiểm hàng năm đã đạt trên 3% GDP, khoảng 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ, hàng chục triệu tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Sau 25 năm thành lập, thị trường chứng khoán có khoảng 2.300 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa thị trường khoảng 65% GDP, quy mô thị trường trái phiếu khoảng 32,8% GDP.

Năm là, thực hiện tốt chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội và y tế. Bên cạnh chi an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã không ngừng khẳng định vai trò là chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển con người Việt Nam.

Năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,1 triệu người (42,7% lực lượng lao động); bảo hiểm y tế đạt 95,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,3% dân số, hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025 bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% dân số. Đồng thời, làm tốt công tác dự trữ nhà nước, kịp thời xuất cấp gạo, nhu yếu phẩm dự trữ hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành trong suốt 80 năm qua. Ảnh: Dũng Minh

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành Tài chính nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều đơn vị trong ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng trăm đơn vị, hàng nghìn cán bộ ngành Tài chính đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

“Đặc biệt, tại buổi lễ trọng thể hôm nay, Bộ Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành”, Bộ trưởng xúc động chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính ý thức được rằng, để có được những thành tựu nêu trên, ngành đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban ngành trung ương và địa phương; sự nỗ lực, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo ngành Tài chính qua các thời kỳ và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - những người đã đặt nền móng vững chắc, tại nên bản sắc, truyền thống và tinh thần của ngành Tài chính hôm nay.

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để bước vào kỷ nguyên mới

Nhìn về tương lai, Bộ trưởng đánh giá chặng đường phía trước đang mở ra đầy cơ hội và cũng không ít thách thức. Mục tiêu đến năm 2030 - 100 năm thành lập Đảng - Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước - trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là hành trình đòi hỏi tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mãnh liệt từ mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi người dân.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dũng Minh

Trước yêu cầu phát triển đặt ra trong Kỷ nguyên mới, Bộ trưởng nêu rõ ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Lịch sử ngành Tài chính 80 năm qua đã chứng minh một điều: Không có gì là không thể khi có niềm tin, đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ của đất nước, Bộ trưởng khẳng định những thế hệ tiếp theo của ngành sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, cùng với cả nước chuẩn bị cho một hành trình mới như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đất nước vươn mình, cất cánh, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đó là, tập trung làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột”; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế (nhà nước, tập thể, tư nhân và FDI), phát triển kinh tế vùng, khai thác không gian phát triển mới phục vụ các mục tiêu phát triển đặt ra.

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Cùng với nguồn vốn ngân sách, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp, nguồn vốn quốc tế để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào thị trường.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chính sách an sinh xã hội, trong đó có hệ thống bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dũng Minh

“Ngành Tài chính hôm nay với quy mô mới, sứ mệnh mới - phải thể hiện cao nhất bản lĩnh chuyên môn và không ngừng đổi mới tư duy, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, ngành phải chủ động hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy - để thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế” - Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu với ngành Tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, ngành Tài chính sẽ quyết liệt hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.