Ngày 3/2: Giá heo hơi giảm mạnh ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (3/2) tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh tại cả ba miền. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, nhiều địa phương tại thị trường miền Nam giảm sâu tới 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm trên diện rộng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chịu áp lực giảm giá rõ rệt, với nhiều địa phương điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang và Hà Nội cùng giảm mạnh 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 76.000 đồng/kg.

Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên, đưa giá heo tại các địa phương này về 77.000 đồng/kg. Tại Thái Nguyên và Phú Thọ, heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Lai Châu không ghi nhận biến động mới, lần lượt giữ giá ở mức 77.000 đồng/kg (Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La) và 76.000 đồng/kg (Lai Châu).

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng giảm tại một số địa phương, trong khi nhiều tỉnh duy trì ổn định.

Cụ thể, Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua lần lượt ở mức 76.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg. Gia Lai cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 75.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực, giảm tới 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục đi ngang, với mức giá phổ biến 77.000 đồng/kg tại các tỉnh ven biển và 76.000 đồng/kg tại Nghệ An.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay giảm mạnh nhất cả nước, với nhiều địa phương giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long giảm tới 4.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 73.000 đồng/kg.

Mức giảm 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ, lần lượt xuống còn 72.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg.

Tại An Giang, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 77.000 đồng/kg tại Đồng Nai và 76.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp.

Riêng TP Hồ Chí Minh là địa phương hiếm hoi giữ giá ổn định, tiếp tục thu mua ở mức 77.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Nam với mức điều chỉnh sâu tại nhiều địa phương. Áp lực nguồn cung lớn sau Tết cùng sức mua chưa phục hồi rõ rệt đang khiến thị trường heo hơi tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn./.