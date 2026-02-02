Ngày 2/2: Giá cao su thế giới tiếp tục diễn biến kém tích cực

Giá cao su thế giới hôm nay (2/2) tiếp tục diễn biến kém tích cực khi các sàn lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan biến động nhẹ hoặc đi ngang do tâm lý thận trọng trước triển vọng nhu cầu toàn cầu. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn hầu như không thay đổi.

Giá cao su thế giới hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2, giá cao su kỳ hạn thế giới tiếp tục diễn biến kém tích cực. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 0,21%, xuống còn 16.550 NDT/tấn; tại Nhật Bản, hợp đồng tháng 2/2026 giảm nhẹ 0,1%, về 337 Yên/kg; trong khi giá cao su Thái Lan đi ngang ở mức 63,4 Baht/kg.

Thị trường trầm lắng của cao su kỳ hạn trong bối cảnh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng nhu cầu toàn cầu chưa thực sự bứt phá, kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Ở chiều ngược lại, Campuchia đang nổi lên như một điểm sáng mới của ngành cao su khu vực. Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, kim ngạch xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su năm 2025 đã vượt 8 tỷ RM (khoảng 2 tỷ USD), tăng gần 37% so với năm 2024.

Theo Tổng cục Cao su Campuchia, nước này dành khoảng 448.000 ha cho trồng cao su, với sản lượng ước đạt 300.000 tấn/năm. Dù xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm nhẹ 9% trong năm qua, ngành cao su vẫn đóng góp hơn 20% GDP quốc gia. Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên do Thái Lan, Indonesia và Việt Nam thống lĩnh, với sản lượng lần lượt khoảng 5 triệu tấn, 2 triệu tấn và 1,3 triệu tấn/năm (theo ANRPC), Campuchia vẫn giữ lợi thế cạnh tranh nhờ chi phí sản xuất thấp, vị trí gần các thị trường tiêu thụ lớn và chất lượng ngày càng cải thiện.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.