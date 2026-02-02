Ngày 2/2: Giá cà phê duy trì ở vùng cao hiếm thấy, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động chủ yếu trong khoảng 100.000 - 100.900 đồng/kg, giảm nhẹ 100 - 500 đồng/kg so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở vùng cao hiếm thấy trong nhiều năm. Trong khi đó, giá tiêu tuần qua tăng 500 - 2.000 đồng/kg, đưa thị trường nội địa vươn lên vùng 149.000 - 152.000 đồng/kg cao nhất nhiều năm.

Giá cà phê hôm nay dao động từ 100.000 - 100.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê vẫn giữ vùng 100.000 đồng/kg

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động chủ yếu trong khoảng 100.000 - 100.900 đồng/kg, giảm nhẹ 100 - 500 đồng/kg so với tuần trước nhưng vẫn duy trì ở vùng cao hiếm thấy trong nhiều năm.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi giao dịch quanh 100.900 đồng/kg, chỉ giảm rất nhẹ so với tuần trước. Đắk Lắk bám sát phía sau với khoảng 100.800 đồng/kg, trong khi Gia Lai phổ biến ở vùng 100.700 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, giảm khoảng 500 đồng/kg, đưa giá về mốc 100.000 đồng/kg nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều thương lái cho biết lượng hàng đưa ra thị trường vẫn khá nhỏ giọt. Phần lớn nông dân lựa chọn bán cầm chừng để thăm dò xu hướng, thay vì xả hàng ồ ạt khi giá có nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, tuần qua chứng kiến cú rơi mạnh của Arabica, trở thành yếu tố dẫn dắt xu hướng điều chỉnh chung.

Trên sàn London giảm mạnh, Cụ thể, giá cà phê Arabica hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 mất hơn 5%, rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 5 - 6 tháng. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt lao dốc với biên độ tương tự, phản ánh áp lực bán mạnh từ giới đầu cơ.

Trong khi đó, trên sàn London, robusta giảm nhẹ khoảng dưới 1%, lùi về quanh vùng 4.100 USD/tấn, thấp hơn đỉnh gần đây nhưng vẫn ở mặt bằng rất cao so với trung bình nhiều năm.

Giá tiêu tăng đồng loạt

Tuần qua, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đã tăng tổng cộng từ 500 - 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là khu vực ghi nhận mức giá cao nhất cả nước khi hồ tiêu được thu mua quanh mốc 152.000 đồng/kg, tăng mạnh 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Đắk Nông (thuộc tỉnh Lâm Đồng) cũng chứng kiến mức tăng tương tự, hiện giao dịch ở khoảng 151.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu tăng thêm 2.000 đồng/kg, lên 150.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) điều chỉnh tăng nhẹ hơn khoảng 1.000 đồng/kg, cũng đạt 150.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai tăng chậm nhất với 500 đồng/kg, đứng ở mức 149.000 đồng/kg nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với đầu tháng.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu đen Indonesia trong tuần qua đã tăng khoảng 1,3%, đạt quanh mốc 6.732 USD/tấn.

Ngược lại, tại nhiều quốc gia sản xuất lớn khác, giá gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì quanh mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở vùng cao 9.000 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn phổ biến trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn tùy chủng loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng tăng mạnh hơn 1% trong tuần, vượt 9.260 USD/tấn, còn tại Việt Nam và Malaysia tiếp tục ổn định quanh 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.