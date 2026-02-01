Thị trường nông sản: Giá gạo Thái Lan cao nhất trong hơn 1 tháng

(TBTCO) - Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan ghi nhận đà tăng nhờ tín hiệu tích cực từ nhu cầu thị trường và yếu tố nội địa cũng như diễn biến liên quan đến đề cử nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giữ mức ổn định do đồng nội tệ mất giá giúp bù đắp chi phí đầu vào tăng cao.

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan.

Thị trường gạo châu Á

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm trong phiên giao dịch cuối tuần tăng lên mức 390 - 400 USD/tấn, mức cao nhất kể từ phiên 24/12, so với mức 380 USD/tấn của tuần trước.

Giới thương nhân giải thích đà tăng giá này xuất phát từ việc giá lúa trong nước tăng cao. Các nhà xuất khẩu và nhà máy xay xát đang chờ đợi để đánh giá chất lượng vụ mùa mới sắp thu hoạch. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá hối đoái cũng góp phần nhỏ vào việc đẩy giá lên.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng lưu ý rằng tổng cầu thị trường vẫn khá trầm lắng khi những khách hàng quen thuộc chỉ mua với khối lượng nhỏ. Về nguồn cung, sản lượng dự kiến sẽ khả quan nhờ điều kiện nguồn nước thuận lợi.

Trong khi đó, ở Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 360 - 367 USD/tấn, nhích nhẹ so với mức 360 - 365 USD/tấn của tuần trước.

Còn tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm tuần này giữ nguyên mức giá 351 - 356 USD/tấn so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm được niêm yết ở mức 348 - 353 USD/tấn.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn neo ở mức cao dù nguồn dự trữ và nhập khẩu được đảm bảo, gây áp lực lên người tiêu dùng. Tuần trước, chính phủ nước này đã cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu 200.000 tấn gạo đồ nhằm ngăn chặn các cú sốc về giá, song song với các hoạt động thu mua dự trữ cấp nhà nước.

Thị trường nông sản Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/1, giá các mặt hàng nông sản gồm ngô, đậu tương và lúa mỳ trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã đồng loạt đi xuống do sức ép bán ra chốt lời từ giới đầu tư và sự phục hồi mạnh của đồng USD sau khi chạm đáy 4 năm hồi đầu tuần.

Cụ thể, giá lúa mỳ giảm 3,5 xu Mỹ xuống mức 5,38 USD/bushel, sau khi vừa chạm đỉnh 9 tuần ở mức 5,4475 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 8 xu, chốt phiên ở mức 10,6425 USD/bushel, trong khi giá ngô cũng giảm 2,5 xu xuống còn 4,2825 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tại Nam Mỹ, Sở Giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires cho biết, dù mưa gần đây ở Argentina đã cải thiện độ ẩm đất tại một số khu vực, nhưng cây ngô và đậu tương vẫn cần thêm lượng mưa lớn để tránh giảm năng suất. Mặc dù vậy, triển vọng sản lượng đậu tương kỷ lục tại Brazil, nơi vụ thu hoạch đang ở giai đoạn đầu, đã phần nào kìm hãm những lo ngại về nguồn cung từ Argentina.

Thị trường cà phê thế giới

Khép lại tuần giao dịch đầy sôi động, thị trường cà phê trong nước sáng nay 31/1 có nhịp điều chỉnh nhẹ để củng cố nền giá mới. Giá thu mua trung bình toàn vùng vẫn ở mức cao 100.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, sàn New York chịu áp lực lớn hơn cả do các thông tin dự báo thời tiết thuận lợi tại Brazil. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá Arabica giao tháng 3/2026 điều chỉnh về mức 332,25 xu/lb (1lb = 0,4535 kg). Nguyên nhân chính là do dự báo sẽ có mưa đều đặn tại vùng Minas Gerais trong tuần tới, giúp giải tỏa tâm lý lo ngại về hạn hán cho vụ mùa sau.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2026 trên sàn London đóng cửa ở mức 4.113 USD/tấn. Việc giá cà phê Robusta vẫn neo trên vùng 4.100 USD/tấn cho thấy nhu cầu đối với loại cà phê giàu caffeine này vẫn rất ổn định, bất chấp áp lực chốt lời kỹ thuật từ giới đầu cơ.

Trong khi giá cà phê Arabica thế giới chạm mức thấp nhất 5,5 tháng, giá cà phê Việt Nam chỉ điều chỉnh nhẹ và vẫn giữ được mức giá trên ngưỡng kháng cự. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế xuất khẩu của Brazil đang sụt giảm, xuất khẩu cà phê Robusta tháng 12/2025 giảm tới 61%, tạo ra chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt Nam.

Việc giá vẫn trụ vững trên 100.000 đồng/kg ngay cả khi có tin tức bất lợi về thời tiết Brazil là một phép thử cho tâm lý thị trường. Bước sang tháng 2/2026, với nguồn cung cà phê Robusta từ Brazil vẫn còn hạn chế và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định, mức giá 100.000 đồng/kg được kỳ vọng sẽ trở thành mức sàn mới, mở ra triển vọng tích cực cho bà con nông dân sau kỳ nghỉ Tết./.