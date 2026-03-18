(TBTCO) - Khối ngoại tăng giá trị bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay (18/3). Tâm điểm bán ròng tiếp tục là VIC với giá trị bán ròng lên tới 1.586,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng giá trị bán ròng toàn thị trường.

Khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi bán ròng tới 2.551 tỷ đồng trên HOSE, qua đó đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp. Áp lực bán gia tăng đáng kể so với các phiên trước, tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm bán ròng tiếp tục là VIC với giá trị bán ròng lên tới 1.586,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng giá trị bán ròng toàn thị trường. Đáng chú ý, trái ngược với phiên trước khi còn cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh, cổ phiếu VIC trong phiên này đóng cửa giảm nhẹ 0,14%. Áp lực cung từ khối ngoại bắt đầu tác động rõ nét hơn đến diễn biến giá.

Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu VIC, thu về hơn 6.200 tỷ đồng. Trong các tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của VIC đứng thứ hai, chỉ sau cổ phiếu "đầu ngành" công nghệ FPT.

Bên cạnh VIC, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực bán mạnh như STB (235,3 tỷ đồng), VCB (217,5 tỷ đồng), BID (190,6 tỷ đồng). Một số mã khác như KDH, BSR, HPG, FPT, VCK và VHM cũng bị khối ngoại bán ròng với giá trị từ vài chục tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì giải ngân tại một số cổ phiếu. Dù vậy, lực mua yếu hơn nhiều. MSN dẫn đầu danh sách mua ròng và là cổ phiếu duy nhất được các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân trên 100 tỷ đồng phiên hôm nay (150,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, phần lớn các mã chứng khoán được khối ngoại mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh như PVS (71,5 tỷ đồng), PVD (60,3 tỷ đồng), PLX (58 tỷ đồng) ghi nhận lực mua tốt từ khối ngoại và đều tăng giá mạnh trong phiên. Nhóm dầu khí và năng lượng trở lại thành điểm sáng. Cổ phiếu PVD và PVT đóng cửa tăng kịch biên độ.

Dòng vốn ngoại đang duy trì xu hướng bán ròng diện rộng, đặc biệt ở nhóm bluechips, trong khi giải ngân có chọn lọc vào nhóm năng lượng và một số cổ phiếu riêng lẻ. Việc VIC - cổ phiếu của doanh nghiệp có quy mô vốn hoá lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - liên tục bị bán ròng với quy mô lớn đang trở thành yếu tố gây áp lực đáng kể lên thị trường, nhất là trong bối cảnh chỉ số chung đang tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm./.