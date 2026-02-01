Ngày 1/2: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (1/2) giảm nhẹ, chịu sức ép từ đồng USD phục hồi và triển vọng dư cung, trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục được thị trường theo dõi sát. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 69,32 USD/thùng, giảm 0,39%; giá dầu WTI ở mốc 65,21 USD/thùng, giảm 0,32%.

Giá dầu Brent hôm nay đứng ở mốc 69,32 USD/thùng, giảm 0,39%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 69,32 USD/thùng, giảm 0,39% (tương đương giảm 0,27 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,21 USD/thùng, giảm 0,32% (tương đương giảm 0,21 USD/thùng).

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời tình hình bất ổn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ở Trung Đông. Những diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, các yếu tố mang tính nền tảng như điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ, triển vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cũng như định hướng điều hành sản lượng của OPEC+ sẽ đóng vai trò chi phối rõ nét hơn đối với diễn biến giá dầu trong thời gian tới.

Trước đó, giá dầu đã vọt lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025, sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp cứng rắn nhằm vào Iran. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đà phục hồi của đồng USD cũng tạo thêm sức ép lên giá dầu. Đồng USD mạnh lên khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các quốc gia sử dụng đồng tiền khác, điều này có thể làm suy yếu nhu cầu về năng lượng.

Theo Reuters, giá dầu được dự báo nhiều khả năng duy trì quanh ngưỡng 60 USD/thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro đến từ các yếu tố địa chính trị./.