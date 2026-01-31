Ngày 31/1: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (31/1) tiếp tục giữ xu hướng tích cực, neo ở vùng cao do đồng USD suy yếu và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung trên thị trường quốc tế. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 70,81 USD/thùng, tăng 0,14%; giá dầu WTI ở mốc 65,73 USD/thùng, tăng 0,47%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giữ xu hướng tích cực. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 31/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 70,81 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,10 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,73 USD/thùng, tăng 0,47% (tương đương tăng 0,31 USD/thùng).

Giá dầu được dự báo nhiều khả năng duy trì quanh ngưỡng 60 USD mỗi thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro đến từ các yếu tố địa chính trị.

Cuộc khảo sát với 31 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích, thực hiện trong tháng 1, cho thấy giá dầu Brent được dự báo đạt mức trung bình 62,02 USD/thùng trong năm 2026, tăng nhẹ so với dự báo 61,27 USD đưa ra hồi tháng 12.

Trước đó, ngày 30/1, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 70 USD mỗi thùng và đạt bình quân khoảng 68,20 USD trong năm ngoái. Đối với dầu thô Mỹ, mức giá trung bình được dự báo là 58,72 USD/thùng, nhỉnh hơn so với ước tính 58,15 USD của tháng trước, trong khi giá bình quân năm 2025 đạt 64,73 USD/thùng.

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời tình hình bất ổn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực ở Trung Đông. Những diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ tác động đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Ông Norbert Ruecker, Trưởng bộ phận Kinh tế và Nghiên cứu thế hệ mới của Julius Baer, nhận định rằng các yếu tố địa chính trị chủ yếu tạo ra những biến động ngắn hạn, song khó làm thay đổi xu hướng tổng thể của thị trường. Theo ông, thị trường dầu mỏ đang cho thấy dấu hiệu dư cung mang tính kéo dài. Các chuyên gia ước tính mức dư cung có thể dao động trong khoảng từ 0,75 đến 3,5 triệu thùng mỗi ngày.

Liên quan đến nguồn cung từ Venezuela, các nhà phân tích cho rằng sẽ cần một khoảng thời gian dài để sản lượng dầu của quốc gia này có thể tăng mạnh trở lại. Theo công ty phân tích Kpler, nguồn cung dầu từ Venezuela có thể suy giảm trong những tháng đầu năm do các biện pháp siết chặt kiểm soát của Mỹ đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt, song được kỳ vọng sẽ phục hồi vào nửa cuối năm khi hệ thống hạ tầng hiện hữu được tái kích hoạt.

Trong khi đó, các quyết định chính sách của OPEC+ cũng tiếp tục được thị trường theo dõi sát sao. Theo nguồn tin từ các đại biểu OPEC+, tại cuộc họp sắp tới, liên minh này nhiều khả năng chưa đưa ra các quyết định vượt quá giai đoạn sau tháng 3.

Trước đó, tám quốc gia thành viên đã nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái, song đã tạm dừng lộ trình tăng sản lượng trong quý I/2026./.