Giá vàng hôm nay ngày 31/1: Giá vàng trong nước “bốc hơi” gần 10 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 31/1 điều chỉnh giảm mạnh, vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn giảm gần 10 triệu/lượng so với phiên trước theo diễn biến của giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 31/1, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng nóng trước đó, khi giá vàng từng vươn lên mốc 190 triệu đồng/lượng. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, giá vàng miếng đồng loạt được điều chỉnh giảm sâu, phổ biến quanh vùng 178 – 181 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mức giảm tại nhiều đơn vị lên tới khoảng 8,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Cùng xu hướng chung của thị trường, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh mạnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào được hạ xuống 177,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm lần lượt khoảng 9 triệu đồng/lượng và 8,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng ngày 31/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu, với giá mua vào lùi về 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, mức điều chỉnh giảm tại doanh nghiệp này lên tới 9,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng chứng kiến mặt bằng giá giảm mạnh tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 9,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cùng ghi nhận mức giảm 8,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại PNJ khi doanh nghiệp này điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống vùng 177,9 – 180,9 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 8,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn, với mức giá mua vào đạt 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra 181 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 9,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tập đoàn Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 177,3 – 180,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 9,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 4.889,4 USD/ounce, giảm tới 9,1% chỉ trong 24 giờ, tương đương gần 490 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 154 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí). Trong khi đó, dù giá vàng miếng trong nước cũng giảm mạnh, mức chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn duy trì quanh 27 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ vừa qua. Nguồn: Kitco.

Đà bán tháo xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, làm Chủ tịch Fed kế nhiệm ông Jerome Powell. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Warsh sẽ nhậm chức vào tháng 5 tới, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng hơn.

Áp lực lên vàng còn đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 12 tăng 0,5%, cao hơn mức tăng của tháng trước, khiến lo ngại lạm phát dai dẳng quay trở lại và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trước đó, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 – 3,75% và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế trong thời gian tới. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng các rủi ro địa chính trị, chính sách và nợ công toàn cầu vẫn là yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng ở vùng cao. Tính từ đầu năm đến đỉnh lịch sử cuối tháng 1, giá vàng đã tăng gần 30%, còn giá bạc tăng gần 70%.