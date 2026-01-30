Giá vàng hôm nay ngày 30/1: Vàng trong nước áp sát mốc 190 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 30/1 tiếp tục tăng mạnh, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao kỷ lục, với vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn tiến sát mốc 190 triệu đồng/lượng, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận mức giá vượt ngưỡng này.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 30/1, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh, qua đó đưa giá vàng lên một mặt bằng cao mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, giá vàng miếng đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh, phổ biến trong khoảng 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 29/1, giá vàng miếng đã tăng thêm khoảng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng diễn biến chung của thị trường, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng mạnh tay điều chỉnh giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào được nâng lên 186,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 189,6 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 6,5 triệu đồng/lượng và 6,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến sáng ngày 30/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào cũng được đẩy lên mức 187,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra lên tới 190,8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 6,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với rạng sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận mặt bằng giá cao mới tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng nhẫn SJC hiện được giao dịch quanh mức 186,3 triệu đồng/lượng mua vào và 189,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày trước đó.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 186,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 189,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, cùng tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến tăng mạnh cũng được ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp này điều chỉnh giá vàng nhẫn lên vùng 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đưa giá vàng nhẫn lên mức cao hơn, với giá mua vào đạt 187,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra lên tới 190,8 triệu đồng/lượng, tăng 7,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tập đoàn Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng khi giao dịch vàng nhẫn trong khoảng 186,6 - 189,6 triệu đồng/lượng, tăng 6,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng 30/1 ở mức 5.381 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương ứng mức điều chỉnh 0,65%. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn neo cao, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới duy trì quanh 20,3 triệu đồng/lượng, với giá vàng thế giới quy đổi khoảng 170,5 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco.

Đợt điều chỉnh diễn ra sau khi vàng thế giới có thời điểm vươn lên gần mốc 5.500 USD/ounce - vùng giá cao nhất lịch sử. Việc giá quay đầu giảm mạnh trong thời gian ngắn cho thấy áp lực bán chốt lời đã gia tăng rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng kéo dài, đặc biệt từ các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, khiến thị trường rơi vào trạng thái biến động mạnh hiếm thấy.

Theo ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options, đà giảm sâu nhiều khả năng được khuếch đại bởi việc kích hoạt hàng loạt lệnh dừng lỗ dưới các mốc kỹ thuật quan trọng, làm gia tăng áp lực bán trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông cho rằng nhịp điều chỉnh này chưa phải tín hiệu đảo chiều xu hướng dài hạn, mà phản ánh sự nhạy cảm của thị trường khi dòng tiền đầu cơ tham gia mạnh.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 30%. Dù vậy, theo ông Simon Biddle - Trưởng bộ phận kim loại quý tại Tullet Prebon, đà tăng quá nhanh đang làm thu hẹp vai trò tạo thanh khoản của các ngân hàng, qua đó góp phần gia tăng biên độ biến động. Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục dao động mạnh, phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, diễn biến đồng USD và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.