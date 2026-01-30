Sáng ngày 30/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.083 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 96,18 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.879 VND/USD - 26.287 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.810 - 26.200 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.810 đồng 26.200 đồng Vietinbank 25.640 đồng 26.180 đồng BIDV 25.845 đồng 26.205 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.520 - 31.522 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.341 đồng 31.941 đồng Vietinbank 30.261 đồng 31.981 đồng BIDV 30.648 đồng 32.012 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.70 đồng 174.10 đồng Vietinbank 164.27 đồng 175.77 đồng BIDV 166.17 đồng 174.41 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 30/1/2026, giảm 41 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.339 - 26.459 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,28%, hiện ở mức 96,18 điểm.

Đồng USD giảm nhẹ so với đồng Yên và đồng EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhưng vẫn đứng trên các mức đáy nhiều năm gần đây.

So với đồng Yên, đồng USD giảm 0,2%, xuống 153,055 Yên, trong khi đồng EUR tăng 0,5%, lên mức 1,196 USD.

Việc đồng EUR gần đây vượt mốc quan trọng 1,20 USD đã khiến các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quan ngại, cảnh báo rằng đà tăng nhanh của đồng tiền này có thể tạo ra các tác động giảm phát.

Đà giảm của đồng USD đã phần nào giúp đồng Yên, vốn chịu nhiều áp lực trước đó, được “giải tỏa”.

Đồng tiền Nhật Bản chủ yếu dao động trong biên độ 152 - 154 Yên đổi 1 USD trong phần lớn tuần này, nhờ những đồn đoán về việc Mỹ và Nhật Bản tiến hành “kiểm tra tỷ giá” vào tuần trước, động thái thường được xem là tín hiệu báo trước khả năng can thiệp./.