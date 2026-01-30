Ngày 30/1: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung

Giá heo hơi hôm nay (30/1) giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong khi thị trường miền Nam tiếp tục duy trì ổn định. Diễn biến này cho thấy đà điều chỉnh vẫn đang diễn ra sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Giá heo hơi hôm nay tại Bắc bất ngờ quay đầu giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều tỉnh với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 80.000 đồng/kg. Heo hơi tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và Phú Thọ cũng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống 79.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Cao Bằng, Ninh Bình và Điện Biên giữ mức cùng duy trì giá 80.000 đồng/kg. Các địa phương Lào Cai và Sơn La tiếp tục giữ mức 79.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu ổn định ở 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 78.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm nhẹ tại một số địa phương, các tỉnh còn lại đi ngang.

Cụ thể, giá heo hơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 78.000 đồng/kg (Nghệ An) và 77.000 đồng/kg (Hà Tĩnh và Quảng Trị).

Trong khi đó, heo hơi tại Thanh Hóa tiếp tục giữ giá 79.000 đồng/kg. Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 77.000 đồng/kg. Gia Lai ổn định ở mức 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai giữ mức 78.000 đồng/kg. Heo hơi tại Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục được thu mua ở mức 77.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long duy trì giá 76.000 đồng/kg, trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam duy trì ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn chững lại sau thời gian tăng mạnh, khi cung - cầu dần cân bằng trở lại./.