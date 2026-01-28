Ngày 28/1: Giá heo hơi ở 3 miền trên cả nước tiếp đà đi lên

Giá heo hơi hôm nay (28/1) tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương trên cả 3 miền. Miền Bắc vẫn là khu vực dẫn đầu cả nước khi nhiều địa phương giữ giá 81.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng tại một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh giữ giá ổn định.

Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 81.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, heo hơi tại Lạng Sơn và Điện Biên hiện thu mua ở mức 80.000 đồng/kg; Sơn La đưa giá thu mua lên mức 79.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục đi ngang ở mức 81.000 đồng/kg. Các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên và Hà Nội giữ giá 80.000 đồng/kg; Lào Cai ổn định ở 79.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại nhiều tỉnh, trong khi một số nơi chưa có biến động mới.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hoà đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Thanh Hoá đạt mức cao nhất khu vực là 80.000 đồng/kg, Hà Tĩnh lên mức 78.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa thu mua heo với giá 77.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Nghệ An giữ giá 79.000 đồng/kg; Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch tại 76.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng duy trì mức 77.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Tây Ninh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 77.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Hồ Chì Minh và Cần Thơ không ghi nhận biến động mới. Hiện Đồng Nai giữ giá 78.000 đồng/kg; TP Hồ Chì Minh và Đồng Tháp lần lượt ở mức 77.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg; An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục thu mua tại 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng nhẹ nhưng không đồng đều giữa các địa phương. Miền Bắc vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường với mặt bằng giá cao, trong khi miền Trung và miền Nam xuất hiện các điểm tăng rải rác./.