Ngày 27/1: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (27/1) quay đầu giảm nhẹ do tác động của trận bão tuyết mùa đông lịch sử tại Mỹ gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,29 USD, tương đương 0,4%, xuống còn 65,59 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,44 USD, tương đương 0,7%, xuống còn 60,63 USD/thùng.

Giá dầu WTI hôm nay giảm 0,44 USD, xuống còn 60,63 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,29 USD, tương đương 0,4%, xuống còn 65,59 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,44 USD, tương đương 0,7%, xuống còn 60,63 USD/thùng.

Theo ước tính của các nhà phân tích và giới đầu tư, các nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong dịp cuối tuần trước khi cơn bão tuyết mùa đông quét qua nhiều khu vực tại nước này, gây áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và hệ thống lưới điện.

Công ty tư vấn Energy Aspects cho biết, tình trạng gián đoạn sản xuất đạt đỉnh điểm vào ngày 25/1, trong đó lưu vực Permian chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức sụt giảm khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết, nước này đang chuẩn bị khôi phục sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, sản lượng vẫn còn thấp và tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu dầu CPC Blend vẫn được duy trì. Tập đoàn đường ống Caspian Pipeline Consortium, đơn vị vận hành tuyến đường ống xuất khẩu chính của Kazakhstan cho biết đã khôi phục công suất hoạt động tối đa tại cảng trên bờ Biển Đen sau khi hoàn tất công tác bảo trì tại một trong 3 điểm neo tàu.

Giới phân tích cho rằng, các nhà giao dịch cũng tỏ ra thận trọng trước rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến thị trường lo ngại.

Căng thẳng từ Venezuela đến Iran, cùng với sự gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan, đã hỗ trợ giá dầu kể từ đầu năm nay, sau khi giảm 18% vào năm ngoái. Nhưng giá dầu kỳ hạn vẫn chịu áp lực do lo ngại dư cung./.