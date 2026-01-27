Giá vàng hôm nay ngày 27/1: Giá vàng miếng và vàng nhẫn lập đỉnh mới

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 27/1 tăng mạnh theo đà đi lên của thị trường thế giới, đưa vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lập đỉnh mới.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 27/1, giá vàng trong nước tăng trở lại so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lên vùng cao mới. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC và PNJ, vàng miếng được niêm yết phổ biến trong khoảng 175 - 177 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. So với rạng sáng ngày 26/1, mức giá này tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng. Theo đó, giá mua vào đạt 174,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 177 triệu đồng/lượng; tăng tương ứng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Diễn biến giá vàng tính đến ngày 27/1. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tiếp tục đi lên khi chiều mua niêm yết 174,5 triệu đồng/lượng, chiều bán 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết thương hiệu lớn, cho thấy mặt bằng giá đồng loạt được nâng lên. Vàng nhẫn SJC hiện giao dịch quanh 173,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 176 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua. Tại DOJI, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng lên 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Diễn biến tương tự ghi nhận tại PNJ khi doanh nghiệp nâng giá vàng nhẫn lên vùng 173 - 176 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng theo xu hướng chung, niêm yết giá mua vào 173,5 triệu đồng/lượng và bán ra 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý đưa giá vàng nhẫn lên khoảng 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng ngày 26/1.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh 5.009,3 USD/ounce, sau khi thiết lập đỉnh lịch sử trên 5.000 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 159,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 17,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Kitco.

Việc vàng lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce đã củng cố vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, thương mại và tiền tệ gia tăng. Động lực tăng giá đến từ đồng USD suy yếu, rủi ro toàn cầu leo thang và nhu cầu phòng thủ của nhà đầu tư. Trong phiên 26-1, giá vàng có thời điểm vọt lên 5.111 USD/ounce trước khi hạ nhiệt về vùng 5.009 USD/ounce khi đóng cửa.

Theo các chuyên gia, mốc 5.000 USD/ounce không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh sự suy giảm niềm tin vào tính ổn định của hệ thống quốc tế. Diễn biến này được thúc đẩy thêm bởi căng thẳng thương mại liên quan đến các tuyên bố áp thuế mới của Mỹ, rủi ro chính trị nội bộ và những thay đổi chính sách khó đoán định, khiến dòng tiền rời khỏi USD và trái phiếu chính phủ.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, xu hướng “phi USD hóa” tại nhiều nền kinh tế cùng kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức thấp cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Thị trường hiện chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Fed, trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng, qua đó tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.