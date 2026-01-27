Ngày 27/1: Giá cao su thế giới tăng, trong nước biến động trái chiều

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (27/1) tăng nhẹ nhờ giá năng lượng phục hồi và kỳ vọng nhu cầu cải thiện, dù tâm lý thận trọng của doanh nghiệp hạ nguồn vẫn còn hiện hữu. Trong khi đó, một số doanh nghiệp cao su Việt Nam thay đổi giá cao su tăng giảm không đồng đều.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay tăng nhẹ nhờ giá năng lượng phục hồi. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,3% (50 Nhân dân tệ) lên mức 16.255 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1% (0,6 Baht) lên mức 63,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 353 Yên/kg.

Trong một diễn biến khác, ngành cao su Malaysia đối mặt nguy cơ suy thoái nếu không đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia (MARGMA).

MARGMA cho biết, các sản phẩm cao su hiện chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia, trong đó găng tay, ống thông và các sản phẩm y tế khác chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu được xuất khẩu sang Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.

Mặc dù cung ứng khoảng 60% nhu cầu găng tay cao su toàn cầu, ngành cao su Malaysia đã đánh mất lợi thế cạnh tranh trong những năm gần đây do sự thay đổi của cấu trúc thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu biến động tùy doanh nghiệp. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, giảm 8 đồng so với kỳ trước; giá thu mua tại đội sản xuất tăng 10 đồng lên 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), tăng 5 đồng/độ TSC; mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, tăng 700 đồng/độ TSC, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2-loại 1), đều thấp hơn kỳ trước 24 đồng/TSC.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.