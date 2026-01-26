Ngày 26/1: Giá cao su thế giới trên các sàn giao dịch lớn khởi sắc

Thị trường cao su thế giới hôm nay (26/1) diễn biến khởi sắc khá đồng đều trên các sàn giao dịch lớn, bất chấp tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu ở nhóm doanh nghiệp tiêu thụ hạ nguồn. Đà tăng này chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực từ thị trường năng lượng, cùng kỳ vọng nhu cầu cải thiện trong năm 2026.

Thị trường cao su thế giới hôm nay diễn biến khởi sắc khá đồng đều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Tại châu Á, giá cao su kỳ hạn trên nhiều sàn đồng loạt đi lên. Trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng mạnh, phản ánh lực mua quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Đáng chú ý, cao su butadien, nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất lốp xe tăng vượt trội, cho thấy nhu cầu đối với nhóm cao su tổng hợp vẫn duy trì tích cực. Các hợp đồng cao su kỳ hạn xa hơn tại Trung Quốc cũng đồng loạt tăng, củng cố kỳ vọng về triển vọng tiêu thụ trong trung hạn.

Tại Nhật Bản, giá cao su trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng khá tích cực ở cả các kỳ hạn ngắn và dài. Diễn biến này được hỗ trợ bởi việc đồng Yên suy yếu, giúp các mặt hàng định giá bằng yên trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư.

Trong khi đó, thị trường Thái Lan và Singapore cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, phản ánh xu hướng hồi phục chung của khu vực.

Theo các tổ chức phân tích, nguyên nhân chính thúc đẩy giá cao su đi lên đến từ thị trường dầu thô. Do cao su butadien có nguồn gốc từ dầu mỏ, chi phí tăng của cao su tổng hợp đã gián tiếp nâng đỡ giá cao su tự nhiên. Dù nhu cầu hạ nguồn đang ở giai đoạn trầm lắng theo mùa, tỷ lệ vận hành cao tại các nhà máy vẫn giúp thị trường cao su duy trì xu hướng tích cực.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.