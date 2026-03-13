Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử

(TBTCO) - Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công bầu cử được đặt ra cao nhất.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử. Ảnh: VGP

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử, do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử trong toàn quốc; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ bầu cử. Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi toàn quốc được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho tổ chức bầu cử.

Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID trong bầu cử

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý trong công tác phục vụ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và sự tham gia chủ động của người dân.

Dữ liệu cử tri được cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống", qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính minh bạch trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Bộ Công an cũng triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú; cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử)…/.