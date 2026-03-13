Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/3: Hút ròng hơn 81.000 tỷ đồng giữa lúc USD tăng, DXY vượt 100 điểm

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua (9 - 13/3) là lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng xuống quanh 4%, doanh số vay qua đêm hạ nhiệt, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn bớt căng thẳng. Ngân hàng Nhà nước mạnh tay hút ròng 81.476,77 tỷ đồng qua OMO khi tỷ giá USD tiếp tục nhích lên, đặc biệt ở chiều mua vào và chỉ số DXY vượt 100 điểm do xung đột Trung Đông.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm còn 4%, nhu cầu vốn ngắn hạn hạ nhiệt

Trong tuần qua, từ ngày 9/3 đến ngày 13/3, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh thị trường mở (OMO) đạt khoảng 45.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, khối lượng đáo hạn ở mức cao, khoảng 126.476,77 tỷ đồng, khiến Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 81.476,77 tỷ đồng qua kênh OMO.

Diễn biến này cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục điều tiết theo hướng rút bớt thanh khoản dư thừa khỏi hệ thống ngân hàng. Tuy vậy, quy mô hút ròng đã thu hẹp dần về cuối tuần, cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống không quá lớn.

Trước đó, để cân đối thanh khoản trong hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng nhẹ hơn 4.000 tỷ đồng qua kênh OMO. Xa hơn, vào tuần cuối tháng 2/2026, cơ quan điều hành từng hút ròng mạnh khoảng 78.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết theo hướng hút ròng thanh khoản khỏi hệ thống ngân hàng, qua đó, làm giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường. Theo đó, khối lượng lưu hành trên kênh OMO đã giảm xuống còn 327.382,89 tỷ đồng, so với khoảng 480 nghìn tỷ đồng vào tuần đầu tháng 2/2026, cho thấy lượng vốn được bơm ra qua kênh này đã thu hẹp đáng kể trong thời gian gần đây.

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc quy mô bơm ròng chỉ ở mức nhẹ cho thấy Ngân hàng Nhà nước vẫn khá thận trọng, chủ yếu xử lý biến động theo ngày thay vì nới lỏng mạnh tay.

"Trong ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục duy trì cao hơn so với tuần trước, nhưng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, hơn nếu nhu cầu vốn ngắn hạn hạ nhiệt sau nhịp căng đầu tháng" - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Thực tế, diễn biến trên thị trường liên ngân hàng tuần qua cho thấy, doanh số giao dịch không ghi nhận biến động đột biến, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng đã phần nào hạ nhiệt. Theo đó, doanh số vay liên ngân hàng qua đêm xuống còn 786 nghìn tỷ đồng ngày 10/3, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng giao dịch. Các kỳ hạn dài hơn ghi nhận quy mô giao dịch nhỏ hơn nhiều và biến động theo từng phiên.

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn dài tăng nhẹ, song lãi suất các kỳ hạn dài vẫn ở mức cao.

Theo đó, lãi suất qua đêm xuống còn 4,24%, tương ứng giảm 0,37 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Các kỳ hạn 1 tuần giảm 0,13 điểm phần trăm còn 5,07%; 2 tuần giảm 0,55 điểm phần trăm còn 5,6%.

Trong khi đó, lãi suất 1 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm xuống 7,14%. Trái lại, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,33 điểm phần trăm lên 7,89%, cho thấy áp lực lãi suất chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn dài hơn.

Chỉ số DXY vượt mốc 100 điểm, ngân hàng tăng mạnh tỷ giá mua USD

Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.065 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 12/3. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần áp dụng trong ngày là 26.318 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.812 VND/USD.

Trên thị trường trong nước, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng giá USD so với phiên trước, trong đó mức tăng tập trung chủ yếu ở chiều mua vào. Diễn biến này phản ánh nhu cầu ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng có xu hướng nhích lên, bám sát biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Đơn cử, trong tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.048 - 26.318 VND/USD, tăng lần lượt khoảng 49 đồng ở chiều mua vào và 9 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.094 - 26.314 VND/USD, tăng mạnh 65 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra. Một số ngân hàng khác cũng niêm yết tỷ giá bán ra USD ở mức trần như: ACB, Agribank, Sacombank, Techcombank...

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt -tăng 0,35%, hiện ở 100,1 điểm. Đồng USD tăng giá mạnh nhất trong hơn 1 năm qua kể từ tháng 11/2025, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh. Trong nước, tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng 2 tuần liên tiếp tổng cộng 8 đồng sau 5 tuần ròng rã giảm; tỷ giá USD tiếp tục nhích lên trong hệ thống ngân hàng, chủ yếu tăng mạnh ở chiều mua vào.

Chia sẻ tại phiên đối thoại do Ngân hàng UOB tổ chức mới đây về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam, bà Thiều Thị Nhật Lệ -Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý quỹ UOBAM Việt Nam cũng lưu ý, một số rủi ro chính trong năm 2026.

Đó là các xung đột địa chính trị phức tạp và chính sách thuế bất ổn của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, việc luân chuyển dòng vốn đầu tư và tình hình lạm phát tòan cầu.

"Rủi ro về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước" - lãnh đạo UOBAM lưu ý.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng căng thẳng kéo dài tại Trung Đông có thể làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi giá năng lượng leo thang nhanh.

Trong bối cảnh đó, nhiều đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn đã suy yếu đáng kể so với USD. Đồng rupee Ấn Độ và yên Nhật giảm hơn 1,5%, trong khi EUR và won Hàn Quốc lần lượt giảm khoảng 2% và 3%.

Xu hướng tăng của đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi vai trò tài sản trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, đồng thời hưởng lợi từ vị thế của Mỹ là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, hiện mặt bằng lãi suất toàn cầu đang trở nên nhạy cảm hơn với rủi ro lạm phát, khi giá dầu tăng, khiến thị trường cắt giảm kỳ vọng hạ lãi suất tại Mỹ, châu Âu và Anh, qua đó, có thể tạo áp lực lên lãi suất và tỷ giá trong nước.

Cũng theo Chứng khoán Yuanta, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và châu Âu đồng loạt đi lên, kéo theo việc nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và thậm chí xuất hiện các đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Mặc dù số liệu việc làm của Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng, phần nào giúp duy trì hy vọng rằng Fed vẫn còn dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng các thông tin xuất hiện trong tuần nhìn chung vẫn ủng hộ xu hướng tăng của đồng USD. Trong khi đó, các đồng tiền chủ chốt khác diễn biến khá phân hóa, song nhìn chung chưa đủ mạnh để cản lại đà phục hồi của đồng USD.

Với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR/VND, GBP/VND cũng ghi nhận xu hướng giảm. Trong khi đó, tỷ giá CNY/VND tiếp đà tăng giá trong tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá CNY được niêm yết ở mức 3.717,78 - 3.875,6 VND/CNY, tăng khoảng 8,1 đồng ở chiều mua vào và 8,4 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước./.