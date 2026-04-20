Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 20/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước phiên đầu tuần ở mức 25.103 đồng, tăng 1 đồng so với phiên cuối tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.847,85 - 26.358,15 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.610 - 26.660 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên cuối tuần. Trong phiên cuối tuần, khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung biến động hẹp, chủ yếu đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết quanh 26.127 - 26.357 VND/USD, không ghi nhận biến động đáng kể; ACB giao dịch ở mức 26.120 - 26.361 VND/USD, trong khi Sacombank ở mức 26.227 - 26.357 VND/USD. Một số ngân hàng như HSBC điều chỉnh tăng nhẹ, đưa giá mua vào - bán ra lên 26.179 - 26.357 VND/USD, tăng khoảng 6 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần qua (ngày 17/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Đối với EUR, xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng, nhưng biến động không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 30.213 - 31.806 VND/EUR, giảm lần lượt 74 đồng chiều mua và 77 đồng chiều bán; BIDV giảm mạnh hơn, xuống 30.564 - 31.862 VND/EUR, giảm 57 đồng và 63 đồng.

Ngược lại, Sacombank là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 35 đồng chiều mua và 34 đồng chiều bán, lên 30.601 - 32.356 VND/EUR, phản ánh sự phân hóa nhẹ, nhưng xu hướng chung vẫn là điều chỉnh giảm của đồng euro.

Với GBP, xu hướng giảm diễn ra trên diện rộng và mức giảm mạnh hơn so với EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá bảng Anh ở mức 34.680 - 36.153 VND/GBP, giảm 138 đồng chiều mua và 143 đồng chiều bán; BIDV giảm sâu hơn, xuống 35.028 - 36.125 VND/GBP, giảm 164 đồng và 168 đồng. HSBC và Techcombank cũng đồng loạt điều chỉnh giảm trên 100 đồng mỗi chiều.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần tăng nhẹ 0,2% lên 98,3 điểm. Diễn biến này phản ánh rõ qua các cặp tỷ giá, tỷ giá USD/EUR tăng 0,06% lên 0,8506, cho thấy đồng euro suy yếu nhẹ so với USD; tỷ giá USD/GBP tăng 0,15% lên 0,7409 và tỷ giá USD/JPY tăng 0,16% lên 158,9.

Giá dầu bật tăng mạnh trong phiên đầu tuần tại châu Á (thứ hai) sau khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đột ngột. Mỹ thông báo đã nổ súng và bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa. Tổng thống Donald Trump khẳng định đây là hành động thực thi kiểm soát trên tuyến hàng hải chiến lược.

Phía Iran ngay lập tức lên án và tuyên bố sẽ trả đũa. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra chỉ ít giờ sau khi Tehran tạm thời mở lại eo biển Hormuz vào cuối tuần, rồi nhanh chóng đóng cửa trở lại trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đó, thông tin mở lại tuyến vận chuyển dầu quan trọng này từng khiến giá dầu lao dốc hơn 9% trong phiên thứ sáu.

Chuỗi sự kiện cho thấy căng thẳng địa chính trị đang leo thang nhanh chóng, làm dấy lên nghi ngại về khả năng duy trì các nỗ lực ngoại giao, đặc biệt khi thời hạn ngừng bắn 2 tuần dự kiến kết thúc vào ngày 21/4 đang đến gần. Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran cũng đã bước sang tuần thứ 8 liên tiếp, với các tín hiệu cuối tuần qua cho thấy triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn là rất hạn chế.

Ở khía cạnh chính sách tiền tệ, thị trường cũng hướng sự chú ý tới các cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong vòng chưa đầy 2 tuần. Dù cả hai nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, giới đầu tư vẫn theo dõi sát thông điệp chính sách để đánh giá xu hướng “diều hâu” hay “ôn hòa”. Đồng thời, đây có thể là kỳ họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu, trong bối cảnh người kế nhiệm Kevin Warsh vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn./.